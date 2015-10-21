Москва, 21 октября, 2015, 09:56 — ИА Регнум. Продажи Qute в России начнутся весной 2016 года, об этом сообщают СМИ со ссылкой на Александра Алексеева, генерального директора East West Motors, дистрибьютора компании Bajaj. Зимой автомобиль пройдет серию испытаний на российских дорогах, а уже в следующем году дистрибьютор планирует реализовать более 200 машин. Цена компактного автомобиля стартует с 250 тыс. руб. Под капотом самого дешевого авто одноцилиндровый бензиновый моторчик от мотоцикла мощностью 13,5 л.с. с водяным охлаждением. Такой мотор позволяет машине разогнаться до 70 километров в час. В качестве трансмиссии используется четырехступенчатая механическая коробка передач.

indianautosblog.com «Шедевр» индиского автопрома — «автомобиль» Qute

По мнению опрошенных экспертов, Qute вряд ли станет популярным в России даже за счет своей цены. К тому же, вторичный рынок России позволяет приобрести полноценный автомобиль по еще меньшей стоимости и с более привлекательными характеристиками (Qute разгоняется только до 70 км в час). Что касается компактности, как показывает статистика, в летний период 2015 года спрос на покупку небольших автомобилей резко возрос, и продажи данного сегмента повысились на 42%. Торговый сектор внедорожников и кроссоверов снизил темпы реализации до 33%, машины гольф-класса стали продаваться реже, сообщает агентство «Автостат». Отметим, что по документам индийский Qute классифицируется и вовсе как квадроцикл, и в связи с особыми требованиями к такому виду транспорта, в Индии модель пока не вышла в продажу. Более того, как автомобиль власти принимать изобретение отказались. В России квадрациклам разрешено движение по дорогам общего пользования, и для управления им необходима автомобильная категория прав — В.

Пока что самой дешевой новой машиной в России является Daewoo Matiz в самой минимальной комплектации — от 299 тыс.руб.

Bajaj Auto — крупнейший индийский производитель мототехники (мотоциклы, моторикши и т.д.). Ежегодный объем производства достигает 4 млн штук. Входит в многопрофильный холдинг Bajaj Group, основанный в 1926 году. По данным Research & Markets, в 2014 году Bajaj Auto занимала третье место среди мотоциклетных компаний и 97-ю строчку в топ-100 крупнейших компаний мира, по версии Forbes. Bajaj Auto владеет 47% австрийского производителя мотоциклов — KTM, сотрудничает с японской Kawasaki на азиатских рынках.