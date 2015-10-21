Москва, 21 октября, 2015, 09:37 — ИА Регнум. На протяжении веков предвидение будущего считалось оккультной сферой и монополией избранных — придворных астрологов, всякого рода авгуров, юродивых, самозваных пророков. Иногда они угадывали общие очертания ближайших событий. У кого-то это получалось случайно, в полном соответствии с теорией вероятности.

two-sonnik.ru Предсказания

А кто-то просто умел здраво оценивать сложившуюся ситуацию и, логически предполагая ее развитие в определенном направлении, давал более или менее точное предсказание. Способность к умственным операциям повышенной сложности, прикрытую театральными аффектами, магическими пасами, «переговорами» с небесными силами, люди принимали за сакральный дар видеть невидимое.

Профессия жреца была почетной и опасной. Он обладал огромной властью и авторитетом, но лишь до тех пор, пока не ошибется. Грубая ошибка стоила жизни.

Сегодня прорицательство востребовано едва ли не столь же остро, как и несколько столетий назад.

Не потому, что казнь за неверный прогноз может грозить лишь американскому сурку Филу. Безграничная свобода мудрствовать лукаво и безответственно в отношении будущего (особенно далекого) является мощным стимулом покрасоваться на этом заманчивом поприще для всякого кому не лень. Дело, однако, не только в этом.

Чем дольше живет человечество в условиях перманентной и ускоряющейся технологической революции, тем сложнее с ней справиться, за ней поспеть. И тогда на помощь приходит «новое средневековье», в котором все должно происходить медленнее, понятнее, традиционнее. Политический оккультизм становится последним прибежищем для власть имущих. Хозяева тронов, которые запутались в происходящем, окружают себя армией оракулов, чьи претензии на статус «всевидящих» получают одобрение сверху в виде официальных должностей с витиеватыми названиями, лишенными терминологической архаики, но не архаической сути.

За право принадлежать к этой когорте идет борьба, в которой правила заменены неистребимым желанием убрать соперника, а конечный результат — самим процессом бесконечного ожидания совершенно не гарантированной возможности (будь ты хоть десяти пядей во лбу) попасть в придворное интеллектуальное сословие. Там ведь все уже распределено. Всерьез, надолго и между своими.

В российском политическом и сращенном с ним финансово-олигархическом классе вот уже четверть века как не выходит из моды весьма специфический тип прогнозирования. Рисуется образ будущего, страстно желаемого той или иной частью этого процветающего слоя, и зачастую с оговоркой, памятной еще со времен перестройки, — «другого не дано». Объективная, видите ли, реальность жизни, обнаруженная путем глубокого научно-экспертного анализа. Правда, тут же предлагается масса рекомендаций о том, как подавить факторы, угрожающие торжеству этой «объективной неизбежности».

Откуда же такая озабоченность, если естественный и закономерный ход истории заведомо подчинен интересам тех, кто имеет все, но хочет иметь еще больше?

Читайте подробнее в статье: Креакваклы и Приватизированное будущее

Все статьи автора: Владимир Дегоев