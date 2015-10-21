Владивосток, 21 октября, 2015, 09:34 — ИА Регнум. Тихоокеанская инвестиционная компания собирается построить на территории посёлка Славянка (Приморский край) пятизвездочную гостиницу за 5 млрд рублей. Это связано с возможностями, открывающимися перед компанией, которая станет резидентом свободного порта Владивосток, заявил вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев журналистам 21 октября.

morvesti.ru Свободный порт. Владивосток

Трутнев сообщил, что рассмотрена первая заявка на обретение статуса резидента от ООО «Тихоокеанская инвестиционная компания». Фирма собирается построить пятизвёздочный отель за два года.

«Сегодня мы рассмотрели первую заявку на резидентство. Тихоокеанская инвестиционная компания собирается в Славянке построить пятизвездочную гостиницу на 182 номера, объем инвестиций около 5 млрд руб. Через два года она должна появиться. Мы приняли это предложение, и это первый статус резидента, который мы присвоили», — сказал он.

Напомним, что свободный порт Владивосток с 12 октября 2015 года — портовая зона, пользующаяся особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования. Юридическое обоснование — ФЗ № 212-ФЗ «О свободном порте Владивосток». Подписан президентом РФ 13 июля 2015 года, вступает в законную силу 12 октября 2015 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 октября вступил в силу закон «О Свободном порте Владивосток», но пока он будет работать в ограниченном режиме. Проблема в том, что не готова почти половина необходимых подзаконных актов, пояснила корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры гуманитарных дисциплин Владивостокского филиала Российской таможенной академии, доктор исторических наук Наталья Беляева.

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