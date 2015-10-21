Калуга, 21 октября, 2015, 09:10 — ИА Регнум. Планы городских властей по изменению системы школьного питания обсудили депутаты калужского городского парламента на заседании комитета по вопросам социального развития.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили 21 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, на сегодняшний день в областном центре бесплатным питанием в школах обеспечиваются учащиеся младшей школы, дети-инвалиды, а также дети из малообеспеченных семей. Два раза в неделю бесплатными завтраками обеспечиваются все остальные учащиеся 5 — 11 классов.

Между тем, как показывает практика, среди учеников средних и старших классов бесплатные завтраки не пользуются популярностью и большой частью отправляются в мусорные баки, как и выделяемое бесплатно молоко. В связи с этим, управление образования планирует сохранить бесплатное школьное питание только для учеников начальной школы, детей — инвалидов и детей из малообеспеченных семей. Высвобожденные средства составят порядка 37 миллионов рублей.

Депутаты большинством голосов поддержали данную инициативу, а председатель думского комитета по социальному развитию Марина Ставиская также предложила предоставить директорам школ более широкие полномочия в части определения необходимости бесплатного питания тех детей, чьи семьи оказались в трудной жизненной ситуации и кому необходима помощь.

«Зачастую, общий доход семьи незначительно превышает норматив, что не позволяет считать их малообеспеченными, но для таких семей, бесплатное школьное питание всё равно может стать хорошим подспорьем. В такой ситуации необходим индивидуальной подход, директора школ должны иметь возможность действовать более гибко», — подчеркнула Ставиская.