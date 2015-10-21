Калуга, 21 октября, 2015, 09:06 — ИА Регнум. Нарушения законодательства о здравоохранении выявлены в деятельности кировской школы-интерната с круглосуточным пребыванием детей.

drugfreeaz.org В калужском интернате детей лечили просроченными лекарствами

Как сообщил 21 октября корреспонденту ИА REGNUM Кировский межрайонный прокурор Калужской области Виталий Майоров, проверкой было установлено, что в медицинском кабинете школы-интерната находилось семь лекарственных препаратов (парацетамол, фуразалидон, корвалол, настойка пустырника и иные) с истекшим сроком годности.

Кроме того, 17 лекарственных препаратов с истекшим сроком годности также имелись в аптечке транспортного средства, используемого образовательным учреждением для перевозок детей.

Кировский межрайонный прокурор внес директору школы-интерната представление с требованием незамедлительно уничтожить некачественные лекарства, обеспечить медицинский кабинет и транспортное средство необходимым набором лекарственных средств. Также за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей прокурор возбудил в отношении директора образовательного учреждения дело об административном правонарушении.