Москва, 21 октября, 2015, 09:00 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков («Единая Россия») заявил, что политическая ситуации кардинально меняется, по его словам, это связано с притоком мигрантов из Сирии.

ruscur.ru Алексей Пушков

«Европа сдвигается. Рейтинги Меркель падают, ее подход к мигрантам не поддерживает даже ее партия. В Швейцарии победили правые. Новая Европа?» — пишет Пушков в своем официальном микроблоге в Twitter.

ИА REGNUM напоминает, 15 октября стало известно, что рейтинг канцлера Германии Ангелы Меркель стремительно падает. Так, доверие граждан к партии лидера Христианско-демократический союз значительно снизилось с момента последних выборов, это произошло из-за выбранной Меркель политики по отношению к беженцам.

Также однопартийцы канцлера уже не раз выражали свое беспокойство по поводу миграционного кризиса. Один из членов партии Меркель заявил, что Германии грозит «национальная катастрофа».

Кроме того, 9 октября глава МВД Германии Томас де Мезьер сообщил, что в последнее время наблюдается рост агрессии граждан по отношению к беженцам.

«Мы имеем массовый рост нападений на приюты для беженцев на почве ненависти к иностранцам. В целом в этом году было уже более 490 преступлений в отношении общежитий для беженцев» — сказал министр.

Он также отметил, что такие действия — «позор для Германии», они неприемлемы по отношению к людям.

Также напомним, что накануне на общенациональных выборах в Швейцарии победила правоконсервативная Швейцарская народная партия (SVP) с результатом 29,4% голосов. Пария выступает против принятия большого количества мигрантов, а также вступления страны в Евросоюз. Так, еще в 2014 году правоконсервативная Швейцарская народная партия успешно инициировала референдум о жестком квотировании миграции в 2014 году. Теперь, в период миграционного кризиса, такой подход к вопросу одобрило население.