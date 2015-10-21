с. Усть-Гавриловка, Алтайский край, 21 октября, 2015, 08:56 — ИА Регнум. Корреспондент районном газеты «На Земле троицкой» Наталья Яковлева опубликовала статью под заголовком «Услышите нас!». Родители учеников села Усть-Гавриловка обеспокоены аварийным состоянием здания школы.

Редакция газеты «На Земле троицкой» Школьники Усть-Гавриловки учатся в здании с рухнувшей крышей

«Здание Усть-Гавриловской школы представляет собой зрелище унылое, можно сказать, плачевное. Не успела на землю ступить весна 2015 года, как в школе рухнула крыша. В районе стали решать, что делать. В той части здания, где провалилась крыша, пусть и не проводятся занятия, но находиться небезопасно. Много тогда было споров, как выйти из создавшейся ситуации: возить ребятишек ежедневно в одну из близлежащих школ (и это довольно далеко) или же организовать, на свой страх и риск, обучение тут же и обустраивать другое помещение под школу? Остановились на втором варианте, да и здание, где можно было разместить школьные классы, находится рядышком — для этих целей вполне подходит бывший детский сад, он же бывший сельсовет. Все понимали, что долго продолжать обучение в аварийном, плохо отапливаемом здании будет некомфортно и небезопасно, но другого выхода на тот момент просто не видели. И, конечно же, была надежда, что в беде не оставят и новый учебный год начнется в здании по соседству со старой школой», — поясняет Наталья Яковлева.

Для того чтобы оценить сегодняшнее положение дел, корреспондент побывала в Усть-Гавриловке.

«У нас складывается впечатление, что наша школа никому не нужна, а ведь, несмотря на проблемы, мы живем, работаем, учебный процесс идет как положено, ребята и педагоги принимают участие в конкурсах, у себя проводим мероприятия», — такими словами Наталью Яковлеву встретили работники школы. В доказательство сказанного учителя демонстрировали план работы и рассказывали о проведенных за полтора месяца нового учебного года классных часах и общешкольных мероприятиях.

«Да, наша школа маленькая, всего девять учеников и четыре дошкольника, посещающих четыре раза в неделю группу кратковременного пребывания. Но ведь мы есть, и почему, когда на дворе 21-й век, когда мы только и слышим, как хорошо сегодня все развивается и строится, наши дети должны сидеть на уроках в пальто (а до морозов недалеко) в здании с рухнувшей крышей и отрезанным отоплением?» — недоумевают педагоги.

Они также рассказали корреспонденту о том, что после вынужденной реконструкции системы отопления в помещении, куда сегодня ежедневно приходят ученики, коридор не отапливается.

«Утро 12 октября началось для коллектива с того, что один из дежуривших кочегаров сообщил: «Заходил сегодня в аварийное крыло, обстановка становится еще хуже — плахи, удерживающие рухнувший потолок, повело, сам потолок начал оседать еще сильнее, и есть опасение, что начнет рушиться стена», — пишет в своей статье Наталья Яковлева.

Далее она описала увиденное в аварийном здании школы: «Войдя через двери, когда-то парадные, видим картину, которую я назвала бы одним словом — разруха. Провисший потолок, кучи рухнувшей штукатурки, остатки сгнившей деревянной обрешетки и вода, бегущая с потолка».

— Мы боимся, что разрушение пойдет дальше, — делятся опасениями педагоги. — Мы просили в районе, чтобы к нам приехали знающие люди и посмотрели в начале учебного года, можно запускать детей в здание или нет, ведь как таковой никакой приемки к новому учебному году у нас не было. Нам сказали, мол, занимались же после 1 марта — и дальше отзанимаетесь…

По словам корреспондента Натальи Яковлевой, помещение под школу готовят по соседству, однако ни педагоги, ни родители до сих пор не знают, как долго продлится ремонт и когда начнутся занятия во вновь отремонтированном здании.

— Даже если ремонт будет сделан до конца октября, в чем мы сомневаемся, нам нужна будет помощь при переезде, установке досок, аппаратуры и прочего, а коллектив у нас женский, — волнуются педагоги. — Из мужчин — только три кочегара (ранее работало четыре), завхоза нет. Школа маленькая, ставки сокращают и, вместе с тем предъявили претензию, что у нас перерасход по заработной плате порядка 260 тысяч! Откуда такое взялось? Просили председателя комитета по образованию объяснить, но так и не дождались его в гости, на звонки не отвечает. Пусть хоть через газету ответит, откуда у нашей школы такая задолженность образовалась, если все поурезано.

Корреспондент Наталья Яковлева узнала, что, кроме школы, во вновь отремонтированном здании будет размещаться и сельский клуб. «Когда еще только планировались работы по ремонту, педколлектив и родители просили разместить классы на солнечной стороне здания. И такое желание вполне обоснованно — в классах по возможности должно быть как можно больше солнечного света и тепла. Однако теперь учителя сетуют, что к их мнению не прислушались, и согласно плану всего два класса будут выходить окнами на солнечную сторону, один — на запад и два — на север», — поясняет корреспондент.

«Наше мнение не учли, а отдали часть здания клубу. Никто не спорит, клуб нам очень нужен, но ведь всем было бы удобнее, если бы у клуба был отдельный вход, да и солнышко с утра там ни к чему, а вот ребятам на занятиях просто необходимо», — сетуют педагоги.

«Итак, пока ремонт идет, ученики ежедневно приходят в аварийное здание. Дожди еще не начинались, а с потолка уже течет вода, а если завтра снова выпадет снег? Обеспокоенные родители написали несколько коллективных писем в разные инстанции вплоть до приемной президента», — информирует корреспондент Наталья Яковлева.

Позднее проблему Усть-Гавриловской школы прокомментировал первый заместитель главы администрации района Виктор Журавлев. По его словам, в планах значилось перевести школу в новое здание до конца ноября.

«Включить этот объект в какую-либо краевую программу не удалось, и работы финансируются только из районного бюджета. Инструментальных обследований здания, где повреждена крыша, не производилось, однако обрушение не должно повлиять на несущую способность другой части здания, где идет учебный процесс», — пояснил Виктор Журавлев.

Редакции газеты «На земле троицкой» удалось также получить комментарий Андрея Вагнера — руководителя МУП ЖКУ Троицкого района, которое занимается организацией работы в здании для Усть-Гавриловской школы.

«Работа в здании, предназначенном для Усть-Гавриловской школы, идет с начала сентября, и за это время сделано очень много. Немало времени потребовалось на демонтаж конструкций внутри, чтобы разобрать все, что там было. Заново настелили пол, подготовив основу, поставили перегородки, провели водопровод, занимаемся отоплением. В конце недели планируем опрессовывать, а через несколько дней — начинать топить. Занимаемся канализацией, пробиваем проемы в стенах. Заказали окна и уже скоро будем их монтировать. Когда запустим отопление, пол высохнет (пиломатериал был влажноват), будем стелить ДСП и линолеум. Наша задача — выполнить все черновые работы до 1 ноября (считаю, это реально), а отделочные работы (побелка, покраска), которые будут позже, — не наша задача. Работники, которые занимаются ремонтом, со своими задачами справляются, ход работ контролируется», — заявил Андрей Вагнер.

Из информации, приведенной редакцией газеты «На земле троицкой», следует, что школьники и педагоги продолжат мерзнуть и ютиться в аварийном здании до наступления зимы.