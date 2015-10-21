Горно-Алтайск, 21 октября, 2015, 08:45 — ИА Регнум. Коллективу Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай представили нового заместителя министра, который будет курировать вопросы лесного хозяйства. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства, им стал Сергей Самсоненко. Ранее занимавший должность замминистра по лесному хозяйству Евгений Коченков ушел на заслуженный отдых, говорится в сообщении министерства.

mlh-ra.ru Заместитель министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай Сергей Самсоненко

Новый замминистра Сергей Самсоненко родился 11 октября 1963 года в селе Павловка Михайловского района Алтайского края. Начал свою трудовую деятельность в системе лесного хозяйства в 1980 году. Окончил Уральский лесотехнический институт. В разное время работал лесничим в Курганской области, мастером, лесничим на Бобровском лесокомбинате, главным лесничим Ларичихинского леспромхоза, директором Ларичихинского и Бобровского лесхозов.

Кандидат наук, защитил диссертацию на тему «Повышения пожароустойчивости лесов Приобского массива».