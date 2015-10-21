Москва, 21 октября, 2015, 08:34 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле «сразится» с английским «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Встреча состоится сегодня вечером, 21 октября, на «Арене-Химки».

es.travel2moscow.com «Арена-Химки»

После первых двух матчей у команд по 3 набранных очка. В случае победы подопечные Леонида Слуцкого могут возглавить таблицу группы В, сохраняя неплохие шансы на выход в плей-офф турнира.

Напомним, в стартовом матче Лиги чемпионов «МЮ» сенсационно уступил голландскому ПСВ, однако во втором туре английский клуб одолел немецкий «Вольфсбург».

В свою очередь, ЦСКА на выезде проиграл «Вольфсбургу», а затем подопечные Леонида Слуцкого на своем поле обыграли ПСВ.