Москва, 21 октября, 2015, 08:33 — ИА Регнум. Президент Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о намерении провести референдум о вхождении своего государства в состав России. Это одновременно и не удивительно, и неожиданно.

cominf.org Поднятие флага Южной Осетии

Правду говорить легко и приятно:

Россия — наша мать. Россия — Родина. И другой не будет. Россия — донор и покровитель, учитель и тыл, защитник и безальтернативный рынок для Южной Осетии. В 2008 году Россия спасла народ Южной Осетии от геноцида, начатого президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

Несомненно, абсолютное большинство взрослых жителей Южной Осетии на референдуме проголосует за воссоединение с Россией. Таковых будет более 85%.

Но правда состоит и в том, что среди оставшихся 15% — почти весь политический класс современной Южной Осетии, который практически в одиночестве создал свою государственность 25 лет назад, когда в Грузии пришёл к власти агрессивный этнический национализм и сделал своей программой изгнание и принудительную ассимиляцию национальных меньшинств, уничтожил даже весьма скромные их автономии.

Этот юго-осетинский политический класс с оружием в руках 18 лет (до признания Россией) отстаивал право на жизнь и культуру для своего народа. И впервые за последние 400 лет осетинской истории добился своей независимости, которая стала инструментом самозащиты и выживания. Ему есть что рассказать о политическом одиночестве. И русским есть что узнать принципиально важного из этого рассказа.

Независимая государственность Южной Осетии

(даже без учёта исторически протекторатных её отношений, так названных в применении к Абхазии Сергеем Шамба) — бесценный опыт строительства современной национальной культуры, который является общим достоянием осетинского народа. И нельзя сказать, что её период был в полной мере использован для того, чтобы Южная Осетия стала памятником не только сопротивления, но и национального возрождения.

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Все статьи автора: Модест Колеров