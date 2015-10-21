Аргентина, 21 октября, 2015, 07:53 — ИА Регнум. 57-летний кандидат в мэры города Пуэрто-Игуасу (Аргентина) Мануэль Альварес умер от инфаркта, который случился с ним во время предвыборных дебатов, пишет El Heraldo.

taringa.net Мануэль Альварес

Уточняется, что предвыборные дебаты проходили в городском техникуме, где присутствовало около 300 зрителей. Внезапно у Альвареса случился сердечный приступ, в связи с чем он был экстренно госпитализирован, но медики не спасли политика: он скончался.

Альварес был членом партии «Республиканское предложение».

25 октября в Аргентине состоятся выборы президента, Сената и депутатов разных уровней. Большинство экспертов склоняется к выводу, что второго тура президентских выборов, скорее всего, не избежать, но явные шансы на победу имеет кандидат от правящей партии Даниэль Сиоли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отношения между Буэнос-Айресом и Москвой могут подвергнуться пересмотру после 25 октября.

Подробнее: Отношения между Аргентиной и Россией могут быть пересмотрены после выборов