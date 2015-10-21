Дамаск, 21 октября, 2015, 07:43 — ИА Регнум. Военным пилотам ВВС США отдан приказ соблюдать осторожность и не предпринимать никаких действий в отношении самолетов ВКС России в зоне сирийского конфликта. Такое решение принято после случаев сближение российских и американских самолетов в воздухе, сообщает CNN.

hdwallpapers4you.com ВВС США отдан приказ не реагировать на ВКС России в Сирии

За последнее время было зафиксировано два случая сближения российских и американских самолетов в небе над Сирией. Расстояние между самолетами составило от 150 до 450 метров, никто из летчиков не перешел к боевым действиям.

Ранее представители Пентагона заявляли, что 17 октября американские пилоты видели российские истребители в небе над Сирией. Это был второй случай встречи между российскими и американскими летчиками, о котором стало известно СМИ. Минобороны РФ подтвердило, что российский истребитель подлетел к американскому самолету в сирийском воздушном пространстве с целью идентификации.

Стоит отметить, что ранее Минобороны РФ подготовило и передало США ряд предложений о безопасности полетов авиации во время проведения «сирийской операции».