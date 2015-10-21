Хельсинки, 21 октября, 2015, 07:28 — ИА Регнум. Как пишет финский национальный вещатель Yle, строительные концерны Финляндии, работающие в России, в связи с ослаблением рубля и общим ухудшением экономической ситуации в стране реорганизовывают свой бизнес, однако уходить с рынка не планируют.

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«В России (финские компании — прим. ИА REGNUM ) стараются продержаться подольше, так или иначе, даже в трудные времена. Этот настрой помогает финнам получать новые проекты, когда ситуация на рынке улучшается», — цитирует Yle главного экономиста Союза строительной промышленности Финляндии Сами Пакаринена.

Крупнейший строительный концерн YIT, работающий в России более 50 лет, в пятницу заявил, что из-за экономической ситуации вынужден реорганизовать свой бизнес в соседней стране. Продажи и производство YIT заметно сократились, поэтому компания вынуждена сократить и расходы. Это скажется и на штате сотрудников — около 200 человек будут сокращены.

Компании Lemminkäinen и SRV, также работающие на российском строительном рынке, продолжают следить за развитием ситуации. «В России различия между регионами большие. Если получить большой проект, то это может значительно изменить прогнозы на будущее», — отмечает представитель Союза строительной промышленности.