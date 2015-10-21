Вашингтон, 21 октября, 2015, 07:24 — ИА Регнум. Власти США убедили руководство Ирака не запрашивать у РФ «поддержки с воздуха» при проведении операции по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), заявил глава Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд.

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По его словам, «американские чиновники убедили Хейдара аль-Абади (премьер-министра Ирака), и он не стал обращаться к России с просьбой о нанесении авиаударов», передает Reuters.

Данфорд напомнил, что премьер-министр Ирака около 2-х недель назад призвал задействовать в борьбе с «Исламским государством» на территории страны коалицию с участием РФ и Ирана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция Воздушно-космических сил РФ (ВКС РФ) на территории Сирии против боевиков группировки «Исламское государство» началась 30 сентября 2015 года. С просьбой об оказании военной помощи к российскому руководству обратился президент Сирии Башар Асад.

После этого Совет Федерации РФ в ответ на запрос президента страны Владимира Путина дал согласие на использование Вооружённых сил РФ за рубежом.