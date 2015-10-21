Нью-Йорк, США, 21 октября, 2015, 04:29 — ИА Регнум. Пользователи соцсетей начали отмечать наступление будущего по версии культового фильма Роберта Земекиса «Назад в будущее»: именно в 21 октября 2015 года перемещался главный герой культовой трилогии Марти Макфлай.

В топ соцсети Twitter вышел запущенный накануне хештег #BackToTheFuture («Назад в будущее»), а сотни кинотеатров по всему миру вновь показывают фильмы трилогии на большом экране.

По улицам Нью-Йорка 21 октября можно будет бесплатно прокатиться на машинах из фильма — Delorean DMC-12, сообщает НТВ. Поклонники ленты также обсуждают в соцсетях, насколько реальный 2015 год похож на изображенный в фильме Земекиса.

Напомним, в этом году трилогия «Назад в будущее», первая часть которой вышла на экраны в 1985 году, отмечает свой 30-летний юбилей.