Оттава, 21 октября, 2015, 02:50 — ИА Регнум. Лидер победившей на выборах в Канаде Либеральной партии Джастин Трюдо в ходе своей первой после победы пресс-конференции в Оттаве заявил, что ВВС Канады прекратят участие в военной операции против группировки «Исламское государство» в Сирии, если он станет премьер-министром, сообщает Reuters.

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По его словам, на эту тему Трюдо уже пообщался с президентом США Бараком Обамой. Сроков реализации данного решения кандидат на пост премьер-министра страны не назвал. Также он не уточнил роль Канады в коалиции, если ее ВВС прекратят авиаудары по позициям боевиков.

Трюдо подчеркнул, что заверил Обаму в том, что Канада остается надежным членом коалиции против «Исламского государства». В частности, страна продолжит оказывать помощь в подготовке местных отрядов, которые будут сражаться с террористами.

Также он заверил, что прекращение бомбардировок не означает немедленное возвращение канадских самолетов CF-18 из зоны конфликта на Ближнем Востоке. Этот процесс будет согласован с другими участниками коалиции, уточнил Трюдо. Напомним, парламентские выборы в Канаде состоялись 19 октября. Либеральная партия одержала победу, теперь она сможет самостоятельно сформировать правительство.