Ижевск, 21 октября, 2015, 00:54 — ИА Регнум. В Совете Федерации одобрили предложение Удмуртии о введении дополнительной финансовой поддержки регионов, в бюджете которых остается менее 50% налоговых отчислений. Предложение будет внесено в виде поправок в законопроект о бюджете на 2016 год, сообщает телеканал Совфеда «Вместе — РФ» со ссылкой на первого заместителя председателя комитета по бюджету и финансовым рынкам Владимира Петрова.

gov.ru Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.

Напомним, накануне в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету, налогам и финансовым рынкам обсудили тему «Обеспечение расходных обязательств бюджетов Российской Федерации на примере Удмуртской Республики». По словам заместителя председателя Госсовета Удмуртии, председателя постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софьи Широбоковой, около 65% налогов, собираемых в Удмуртии, передается в бюджет РФ. Среди субъектов России республика на 78-м месте по объему средств, которые остаются от налогов в бюджете региона. Она отметила, что объем указанных доходов вырос с 2000 года в 12 раз, однако в бюджете Удмуртии объем поступлений вырос за тот же период только в 7,5 раза, поскольку отчисления в федеральный бюджет также растут. В частности, ранее НДПИ оставался в бюджете республики, а в настоящее время направляется в пользу России. За последние два года объем долговых обязательств республики увеличился в пять раз. Регион сталкивается с дефицитом средств на развитие требующих поддержки отраслей. В рамках дней Удмуртии в Совете Федерации представители республики предложили рассмотреть инициативу о дополнительной финансовой поддержке регионов.

На заседании комитета предложение поддержали единогласно.

«Это предложение, которое касается создания некоего компенсационного фонда для таких субъектов де-факто доноров, но являющихся де-юре реципиентами, вот это очень важно для стимулирования работы по мобилизации доходов в федеральный бюджет, — отметил Петров. — Мы определили на трехсторонней комиссии, что он должен быть где-то 23 млрд рублей, и мы этот фонд найдем в антикризисном резерве».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 19 по 22 октября текущего года в Государственной думе РФ и Совете Федерации проходят дни Удмуртии. Проходят встречи представителей Госсовета региона в комитетах верхней и нижней палат российского парламента.