Санкт-Петербург, 21 октября, 2015, 00:40 — ИА Регнум. «Зенит» начал игру с гола Артёма Дзюбы на 3-й минуте. Быструю передачу по центру ему отдал Олег Шатов, показав тренеру «Лиона», кто ещё, кроме Данни, Витселя и Халка, требует к себе особого внимания. После быстрого гола «Лион» заиграл быстро и энергично, как, в общем-то, всегда играют французские команды. «Зенит» получил возможность играть на контратаках и имел несколько отличных моментов для того, чтобы увеличить счёт, но, как это бывает и в российском чемпионате, не реализовал их. Правда, и у своих ворот не позволил сопернику создать что-то опасное. На перерыв команды ушли при счёте 1:0 в пользу петербуржцев.

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В этом сезоне часто команда, быстро забивающая в начале первого тайма, так же быстро пропускает в начале второго. «Лион» после перерыва вышел на поле с очень решительным настроем, и уже на 49-й минуте Лаказетт пяткой переправил прострел с фланга точно в дальний угол. Надо было начинать всё сначала. Теперь «Зенит» должен был предъявлять свои козыри, ничья его не устраивала. Козыри «Зенита» известны всем, но что с этим делать? Халк всю игру опекался так, что ему не удавалось почти ничего (по его меркам, разумеется). Но на 57-й минуте «Зенит», а точнее, Халк, провёл быструю контратаку. Получив мяч в районе центрального круга, бразилец обыграл троих и, не замечая остальных, прорвался по центру и метров с 25 запустил «банан» в правый от вратаря «Лиона» угол. Мяч вроде бы летел по центру, но вильнул, описал крутую дугу и рядом со штангой вонзился в сетку ворот. А что тут сделаешь, если в «Зените» есть такой Халк? 2:1 в пользу «Зенита», и игра снова приняла характер перетягивания каната, постоянная борьба в центре, а у штрафной довольно спокойно. Питерцы пытались контратаковать, но не очень успешно. Когда до конца матча оставалось 15 минут, «Лион» вообще запер хозяев на их половине поля, не создавая ничего, кроме дальних и не подготовленных ударов. Наконец на 82-й минуте «Зенит», отбившись от углового, через Халка перевёл мяч по левому флангу, где его подхватил Олег Шатов, продвинулся вперёд и отдал мяч в центр на Данни, который примерно с линии штрафной в касание отправил мяч в противоход вратарю точно в левый от себя угол. Счёт стал 3:1 в пользу «Зенита» и больше не изменился.

Отличное начало Еврокубковой недели для российских клубов.

Завтра, 21 октября, свой очередной матч проведёт ЦСКА. Соперник посерьёзнее, чем у «Зенита», «Манчестер Юнайтед». ЦСКА нынче хорош, а вот «Манчестер Юнайтед» скорее плох. Повоюем.