Санкт-Петербург, 21 октября, 2015, 00:12 — ИА Регнум. ФК «Зенит» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл «Лион» со счетом 3:1. Встреча проходила на поле «Зенита».

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Голами в составе сине-бело-голубых отличились Артем Дзюба (2 минута), Халк (56 минута) и Мигел Данни (82 минута). Гол французской команды на 49 минуте матча забил Александр Ляказетт.

Таким образом, «Зенит» впервые в истории петербургского клуба выиграл три стартовых матча группового этапа Лиги чемпионов. Ранее среди российских клубов подобного результата добивался только «Спартак» — в сезоне-1995/96.

Ответный матч между «Лионом» и «Зенитом» пройдет 4 ноября в Лионе.