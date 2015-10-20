Минск, 20 октября, 2015, 23:18 — ИА Регнум. Александр Лукашенко 20 октября принял с докладом председателя Комитета государственной безопасности Белоруссии Валерия Вакульчика, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

president.gov.by Александр Лукашенко — Президент Республики Беларусь.

«Глава государства поставил задачу по организации жесткой работы, направленной на выявление и пресечение деятельности в сфере теневой экономики в том числе причастных к этому должностных лиц. Констатировалось, что участники «серых» схем выводят из оборота средства, не уплачивают налоги и получают огромную прибыль», — проинформировала президентская пресс-служба.

Председатель КГБ доложил о начале такой работы. «В частности, 19 октября в Бресте задержано 13 лиц из числа организаторов подобной деятельности — учредителей и руководителей ЗАО «Консул». Последнее является одним из крупнейших поставщиков продукции для агропромышленного комплекса республики (иностранные пищевые добавки, шрот, дезинфицирующие средства, племенные животные, оборудование и др.). Используя более 40 подконтрольных фирм организаторы выводили за рубеж валюту, уклонялись от уплаты налогов и реализовывали продукцию конечному потребителю с завышением цены до трех раз», — сказано в официальном сообщении.

В президентской пресс-службе проинформировали также о 48 обысках, проведённых на территории постсоветской республики, по итогам которых обнаружено и изъято 36 печатей иностранных компаний, через счета которых осуществлялось управление теневыми потоками. Там отметили также: «В ходе обысков изъято и наложен арест в общей сложности более чем на два миллиона долларов. Кроме того, аресты наложены на 106 объектов недвижимости, более 100 легковых и грузовых автомобилей».

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в новой минской резиденции президента Белоруссии «Дворец независимости» состоялось совещание с обсуждением вопросов выхода из острого социально-экономического кризиса и сохранении суверенитета и независимости постсоветской республики без смены её политического руководства. Обращаясь к членам правительства, Лукашенко сказал: «Не мешайте людям работать. Это касается всех — и в экономике, и в госструктурах, и в правоохранительных органах, а также в армии».