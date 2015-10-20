Москва, 20 октября, 2015, 22:46 — ИА Регнум. Российская Федерация и США в итоге согласовали правила безопасности полетов в небе над Сирийской Арабской Республикой. Об этом сегодня, 20 октября, сообщил официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

function.mil.ru Генерал-майор Игорь Конашенков — представитель министерств обороны России

Детали документа неизвестны, однако, Конашенков отметил, что американская сторона обязана будет довести согласованные правила до всех своих союзников, действующих в воздушном пространстве Сирии.

Генерал подчеркнул, что Россия считает подписание этого документа важным шагом, имеющим практическое значение. Конашенков ранее сообщил, что число летательных аппаратов в небе над Сирией существенно возросло, что создает определенные риски для авиации.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Питер Кук заявил, что стороны договорились, в частности, о безопасной дистанции между боевыми самолетами в воздушном пространстве Сирии.