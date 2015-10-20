Челябинск, 20 октября, 2015, 21:58 — ИА Регнум. Если в Челябинской области будет запущен Томинский ГОК, регион может навсегда забыть о развитии туризма. Таким мнением 20 октября с корреспондентом ИА REGNUM поделился руководитель «Школы путешественников Федора Конюхова» Антон Калюк. Также эксперт уверен, что в развитие туристической инфраструктуры в области будто бы не решится вкладываться ни один инвестор.

gubernia74.ru Томский — Горно обогатительный комбинат.

Напомним, что туристический кластер входит в число наиболее приоритетных направлений развития Челябинской области, обозначенных губернатором области Борисом Дубровским и включенным в Стратегию-2020.

«С точки зрения экологии, область имеет отрицательный имидж и с ним нужно бороться. В настоящий момент мы пытаемся убедить потенциальных потребителей туристических услуг в том, что Карабаш — это далеко от основных мест отдыха и это лишь точка на карте области, которая не оказывает влияния на территорию всего региона. И, надо сказать, что процесс убеждения идет очень нелегко. А что будет, если мы получим в непосредственной близости от областного центра практически равный Карабашу источник загрязнения окружающей среды? Как мы сумеем после этого убедить туристов, что мы — это вторая Швейцария и у нас все в порядке с экологией? Кроме того, в инвестиционной привлекательности региона экология и ее состояние играют далеко не самую последнюю роль. Так сегодня не один здравомыслящий инвестор не пойдет в Карабаш. Точно также, буквально через несколько лет после запуска Томинского ГОКа не один инвестор не пойдет в Челябинск» — уверен Антон Калюк.

По мнению эксперта, все негативные экологические и экономические последствия от деятельности горно-обогатительного комбината лежат не в краткосрочной, а в среднесрочной или даже в долгосрочной перспективе. Так, по истечении 5−7 лет, Челябинская область якобы может получить значительное увеличение оттока населения, имея при этом уже сегодня отрицательную миграцию, то есть, когда в регионе рождается и приезжает людей меньше, чем уезжает и умирает. Запуск экологически опасного предприятия в непосредственной близости от областного центра, по его мнению, только увеличит поток уезжающих.

«В итоге, отъезд социально и экономически активного слоя населения, окажет негативное влияние и на рынок недвижимости, и на рынок услуг, и на все другие рынки. В общем, Челябинск мало чем будет отличаться от Карабаша, по крайне мере, в плане экономики. Но произойдет это не сразу, а через 5−10 лет», — резюмировал эксперт.

Отметим, это лишь одно из многих мнений. Сторонники строительства не считают, что работа ГОКа негативно скажется на туризме, более того, они уверены в том, что приток инвестиций в регион увеличится. Что же касается заявлений об опасности объекта, то, по их мнению, ситуация вокруг ГОКа активно используется потенциальными кандидатами в депутаты Госдумы. До выборов осталось чуть больше года, и политические силы активизировали свои усилия.

В самой же Русской медной компании, которая и планирует создать ГОК, настаивают на безопасности проекта.

Добавим, проект пройдёт независимую экспертизу. На ней настоял губернатор области Борис Дубровский. Результаты экспертизы появятся к декабрю.