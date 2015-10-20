Архангельск, 20 октября, 2015, 21:18 — ИА Регнум. Эксперты группы общественного мониторинга выехали в лесопарк и зафиксировали факт проведения сплошных рубок промышленным способом, а именно, передвижными лесозаготовительными комплексами «фишками». Рубка производилась на трех участках и велась без разрешения. По информации регионального отделения ОНФ, общая площадь вырубленного леса составила 1,5 га, около 230 куб.м. В пересчете на количество деревьев — это почти 400 сосен.

badfon.ru Лесоруб

Как сообщили ИА REGNUM работники Сийского лесопарка, они давно не сталкивались с подобной варварской рубкой. Воровство леса осуществлялось в основном ночью и ранним утром. Были срезаны здоровые, высокие сосны среднего возраста. Отбирались только чистые стволы, а верхушки размером до двух метров, остались брошенными. По мнению экспертов ОНФ на данный лес был чей-то заказ, такая элитная сосна используется в основном для строительства частных домов.

«Черные лесорубы добрались уже и до заказников, несмотря на жесткие меры, которые принимаются как на федеральном, так и на региональном уровнях, — отметил эксперт группы общественного мониторинга по проблемам экологии и защиты леса регионального ОНФ Александр Голубин. Сийскому лесопарку нанесен большой ущерб более 7 миллионов рублей, так как лесное законодательство нарушено в особо охраняемой природной территории. Региональное отделение подготовило запросы в министерство природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области и в УМВД России в целях выявления лиц, осуществлявших незаконные рубки и привлечения их к ответственности. Активисты ОНФ и дальше будут выявлять факты варварского отношения к лесу» — подчеркнул Голубин.