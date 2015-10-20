Санкт-Петербург, 20 октября, 2015, 21:08 — ИА Регнум. Новая особо охраняемая территория «Южное побережье Невской губы» была создана в октябре 2013 года. Западная ее часть примыкает к порту Бронка и воинской части Минобороны. В июне 2014 года министерство заявило, что на западе заказника давно располагается секретная воинская часть. По поручению вице-губернатора Петербурга Игоря Албина Комитет по природопользованию провел комплексное обследование и установил, что особой ценности участок в 5 гектаров не представляет.

infoeco.ru Государственный природный заказник «Южное побережье Невской губы»;

19 октября материалы обследования были вынесены на публичные обсуждения. Там же были сообщены и результаты общественной экологической экспертизы: Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы одобрила результаты обследования. Но, по словам члена экспертной комиссии Вячеслава Лушанкина, специалисты считают необходимым продолжить наблюдение за территорией. Ведь в документах не приведен анализ ситуации в динамике. Согласно материалам обследования, численность останавливающихся на участке мигрирующих птиц существенно снизилась. Но как можно утверждать такое после нескольких месяцев наблюдения, а именно с марта по сентябрь этого года?

«Миграционные стоянки птиц динамичны год от года, так как зависят от сезонных условий, — комментирует Сергей Коузов, научный сотрудник кафедры прикладной экологии СПбГУ. — После личных исследований я могу утверждать, что весь южный берег в этом году был пуст, но в прошлом все было наоборот. Нет гарантии, что в 2016-ом птицы не будут использовать эти места. Работа орнитолога по данному проекту не может быть зачтена».

Юрий Шевчук, председатель общественной экологической организации «Зеленый крест», считает, что границы заказника изначально определены неверно: «В него по-прежнему не включена большая часть плавней и мелководий, которые для птиц как раз и важны. Им вода нужна, а не территории Минобороны». Эксперты отмечают, что для массовых колоний птиц, в частности, чаек, водорослевые плавни у берегов Невской губы — основное кормовое угодье. Сократить их — значит лишить птиц части естественного пропитания.

Но чиновники разводят руками: Петербург не может включить часть акватории в заказник по юридическим причинам. Финский залив находится в ведомстве государства, а федеральные чиновники «не станут заботиться об этой проблеме», рассказала корреспонденту ИА REGNUM Татьяна Ковалева, директор ГКУ «Дирекция ООПТ Санкт-Петербурга». Попытки обратиться к Москве Комитет по природопользованию не принимал. И о продолжении обследований для достижения уверенного результата не задумывается.