Уфа, 20 октября, 2015, 21:00 — ИА Регнум. Башкирия наряду с Ямало-Ненецким автономным округом и Пермским краем вошла в группу 22 регионов с высоким качеством управления региональными финансами. Республика получила одни из наивысших баллов по следующим оцениваемым направлениям: качество бюджетного планирования, качество исполнения бюджета, качество управления долговыми обязательствами, финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, качество управления государственной собственностью и оказания государственных услуг, степень прозрачности бюджетного процесса, выполнение указов президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Константин Кузьминых

Мониторинг семи направлений-индикаторов финансового положения и качества управления финансами субъектов России проводится ежегодно на протяжении шести лет. Рейтинг, подготовленный Министерством финансов России, ранжировал 83 субъекта РФ, который по итогам оценки был разделен на три группы: регионы с высоким качеством управления, регионы с надлежащим качеством управления и регионы с низким качеством управления. Башкирия за 2014 год показала хорошее финансовое положение региона и продемонстрировала качественное управление республиканскими финансами. Примечательно, что среди 22 регионов-отличников не оказалось Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, а также регионов, получающих наиболее объемные трансферты из федерального бюджета.

Прошедший год ознаменовался серьезными испытаниями для регионов Российской Федерации. Центр стремится не дать перейти от разовой инфляции к постоянной. А такой переход происходит, когда вслед за всплеском инфляции начинается индексация бюджетных расходов, индексация выплаты зарплат и т.д., и ключевая роль в снижении инфляции сегодня принадлежит именно бюджету, бюджетной политике.

Башкирия выполняет все требования центра, понимая, что экономический рост напрямую зависит от качества управления финансами. Одним из индикаторов финансового положения Башкирии является качество бюджетного планирования. В связи с тем, что рост доли заработных плат бюджетникам в 2014 году дошел до 52% от внутреннего валового продукта (к примеру, в 2008 году этот показатель был 47% ВВП), а производительность труда отстает от этих темпов, то прибыль предприятий просто «съедается». Соответственно, нет прибыли — нет основных источников инвестирования в экономику. Собственно говоря, государственная финансовая политика завязала узелки бюджетникам на ближайшие два года, требуя от них нового качества труда. Только пенсионеры и служащие Государственной думы России рассчитывают на дополнительное финансирование.

Если рассматривать качество исполнения бюджета, то Башкирия много сберегает, но, к сожалению, мало инвестирует. Недостаток инвестирования сказывается на экономическом росте Башкирии и других регионов России. В структуре внутреннего спроса инвестиции должны составлять не менее 30%. Должен расти не только количественный объем инвестиций, но и улучшаться их качественные параметры. Вопросы эффективности инвестиций — ключевой. К сожалению, сейчас есть большие вопросы к качеству инвестиций. И особенно в государственном секторе — как в компаниях с государственным участием, так и с бюджетными инвестициями. Поэтому вопрос об эффективности бюджетных инвестиций является одним из ключевых для обеспечения экономического роста, в нашем случае, с 2013 года этим занимается Экспертный совет по бюджетным инвестициям при Министерстве экономического развития Башкирии.

Качество управления долговыми обязательствами в Башкирии на хорошем уровне на фоне других регионов России. Башкирия своевременно выплачивает долги и старается не наращивать их. На 1 октября госдолг Башкирии составляет 23,76 млрд рублей и не превышает критическую черту в 30%. Также Башкирия продолжает улучшать администрирование и сокращать теневой сектор экономики за счёт эффективной деятельности налоговиков и применения новых подходов в администрировании доходов.

Финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями Башкирии строятся на четком разграничении расходов и доходов между региональным и местным уровнем, осуществлении целевого финансирования переданных полномочий (мандатов) через субвенции, формализации процесса распределения финансовой помощи, установлении четкой последовательности этапов принятия решений и использовании единой методики расчета трансфертов, закрепленных региональным законодательством.

Башкирия является финансовым донором Российской Федерации, в отличие от большинства регионов, которые существуют за счет федерального финансирования. Эти регионы часто не стараются улучшать собственные финансовые показатели, так как объем трансфертов могут и сократить. Проблема регионов и муниципалитетов, которые получают межбюджетные трансферты сверху, заключается в том, что при наращивании собственной базы получается где-то 80 копеек трансфертов на рубль прироста, так что для них есть риск даже потерять в деньгах. Вместо того чтобы эти ресурсы работали в реальном секторе экономики, они долгое время остаются на счетах получателей или на счетах в банковской системе в виде депозитов, а иногда и вкладываются в иностранную валюту. Тенденции нового подхода федерального центра заключаются в переводе всех авансов на счета Федерального казначейства. Данный механизм уже опробован на выделении трансфертов субъектам Российской Федерации, и неиспользованные остатки на счетах региональных бюджетов сократились на 37%, а субъекты стали быстрее расходовать предоставленные им виды финансовой помощи.

Политика повышения качества управления государственной собственностью Башкирии на начальном этапе заключается в проведении полномасштабной инвентаризации бюджетной сети и проверке финансовой деятельности бюджетополучателей. Это делается для упорядочивания системы финансирования бюджетных учреждений, установления жестких, экономически обоснованных лимитов расходов и расчёта минимальных стандартов функционирования расходов. На сегодняшний день приходится констатировать недостаточную эффективность механизма финансирования значительной части бюджетных расходов, в особенности в части расходов регионального и муниципального уровней. Необходима инвентаризация и оценка эффективности всех бюджетных расходов и обязательств. Исполнительная и законодательная власти должны осуществить рационализацию расходов бюджета, сократить неэффективные государственные (муниципальные) обязательства и расходы, создать действенную систему управления государственными расходами и сконцентрировать ресурсы бюджета на решении ключевых задач.

Важно создать эффективную систему планирования и мониторинга социально-экономической результативности бюджетных расходов с помощью качественных и количественных индикаторов — как в отношении бюджетов всех уровней, так и в отношении конкретных бюджетополучателей. Например, в Башкирии должен быть разработан и реализован комплекс неотложных мер в сфере коммунального хозяйства по содержанию, эксплуатации и модернизации основных фондов, оптимизации тарифной политики, упорядочению расчетов, внедрению ресурсосберегающих технологий и оборудования. Конечной целью указанных мероприятий должны стать поэтапное снижение убыточности предприятий бюджетной сферы, переход к самоокупаемости и увеличению инвестиций в ее развитие. А если эта цель не выполнима, то и мобильное избавление от неэффективных предприятий. Башкирия уже готова выставить на продажу ряд государственных унитарных предприятий.

Следующий индикатор финансового положения Башкирии и качества управления финансами показывает степень прозрачности бюджетного процесса в Башкирии. Ежеквартально Министерство финансов Башкирии размещает на официальном сайте доходы и расходы республиканского бюджета. На сегодняшний день бюджет республики на предстоящую трехлетку сформирован по «программному» принципу. В основе бюджета на 2016 год — 25 утвержденных правительством РБ государственных программ, на финансирование которых приходится основная часть (94,4%) всех расходов. Проект закона «О бюджете Республики Башкортостан на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» внесен в Государственное собрание РБ, и уже на ближайшем заседании республиканского парламента главный финансовый документ региона будет рассмотрен в первом чтении. Доходы бюджета Башкирии в 2016 году будут в сумме 118,3 млрд рублей, в 2017 году — 123,3 млрд рублей, в 2018 году — 114,0 млрд рублей. А расходы в 2016 году планируются в сумме 128,3 млрд рублей, в 2017 году — 132,8 млрд рублей, в 2018 году — 123,0 млрд рублей.

Указы президента России от 7 мая 2012 года в Башкирии выполняются. Первый вопрос состоит в том, что расходы на социальную сферу резать нельзя, но, тем не менее, некоторые регионы начинают их резать. Второй вопрос, учитывают ли власти Башкирии оценки эффективности отраслей, на содержание которых урезают расходы. Проблема состоит в том, чтобы решить, на что лучше тратить деньги — на образование, здравоохранение или чиновничий аппарат. Но для этого нужно принять непростое решение, по каким статьям производить урезание. Общественное мнение за сокращение бюджетных инвестиций, но в будущем это даст негативный эффект.

Третий вопрос, который возникает, — это пути выполнения указов президента России. Сегодня тренд оптимизации в бюджетных учреждениях Башкирии заключается в сокращении численности персонала и повышении качества работы за счёт скрытых возможностей оставшихся сотрудников. Последствия проведения реформирования бюджетной сферы ведут к дальнейшему разрыву реальных доходов рядовых врачей, учителей, мелких чиновников и их руководителей. Отсюда — завышенные средние заработные платы и оторванность от реальных цифр рядовых бюджетников.

Совершенствование бюджетного устройства способно оказать значительное положительное воздействие на функционирование всей рыночной системы. И это совершенствование следует осуществлять как по отношению к внутренним, межбюджетным отношениям, основывая их исключительно на принципах бюджетного федерализма, так и по отношению к количественным и качественным показателям самого бюджета, способствуя его сбалансированности и осуществляя достаточный контроль над уровнем возможных бюджетного дефицита и государственного долга. Только в совокупности эти изменения способны превратить республиканский бюджет из средства дестабилизации экономики в мощный стимул экономического роста.