Сыктывкар, 20 октября, 2015, 23:30 — ИА Регнум. 19 октября в Сыктывкаре установили памятник в виде символа рубля. Он появился в центре города, перед зданием Национального Банка Республики Коми.

страница администрации г. Сыктывкара в vk.com Монументальный рубль

Новый арт-объект был открыт скромно, без церемоний. Собственно открытие состоялось, когда вокруг памятника убрали закрывающий его забор. По плану скульптурная композиция должна была быть готова к началу сентября, однако, из-за поздней доставки материалов, появилась на улице Ленина только сейчас.

По задумке Национального Банка Коми памятник рублю должен повысить узнаваемость утвержденного в России графического обозначения отечественной валюты.

Новый арт-объект вызвал у жителей Сыктывкара неоднозначную реакцию. В день открытия неизвестные положили к символу рубля четыре гвоздики.

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