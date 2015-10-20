Лондон, 20 октября, 2015, 20:23 — ИА Регнум. Несколько десятков тысяч туристов признали международный аэропорт Порт-Харкорт с Нигерии самым худшим в мире. Об этом сегодня, 20 октября, пишет британская газета Independent.

channelstv.com Международный аэропорт Порт-Харкорт в Нигерии.

Самым худшим аэропортом в мире Порт Харкорт стал из-за серьезной нехватки мест, неисправных кондиционеров и бесполезного персонала.

На втором месте в рейтинге худших аэропортов, как и в прошлом году, оказался Международный аэропорт имени Короля Абдулазиза в Саудовской Аравии.

На третьей позиции в «черном списке» — Международный аэропорт Катманду (Непал), на четвертой — воздушная гавань в столице Узбекистана Ташкенте. Замыкает пятерку худших — аэропорт имени Симона Боливара в Каракасе (Венесуэла).

Всего в этом рейтинге 10 аэропортов, ни одной российской воздушной гавани среди них нет.