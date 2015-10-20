Москва, 20 октября, 2015, 20:09 — ИА Регнум. Всемирный форум олимпийцев, который пройдет в Москве 21−22 октября, подтверждает невозможность изоляции России в какой бы то ни было сфере. Как передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков («Единая Россия»).

sport-health.ru Василий Шестаков — член комитета Госдумы по физкультуре, спорту и делам молодежи, президент Международной федерации самбо (ФИАС) («Единая Россия»).

Россия уже который год принимает у себя крупнейшие мировые первенства и давно доказала, что способна обеспечить комфортные условия для проведения соревнований самого высокого уровня, отметил Шестаков. «Поэтому очень почетно и символично, что первый Всемирный форум олимпийцев пройдет именно в Москве. Это говорит о том, что импульс, который был дан блестящим проведением Олимпиады в Сочи, сохраняется и развивается». — говорит парламентарий.

«Сложные события, которые произошли с тех пор в мире, не сказались на международном спортивном сотрудничестве, хотя ни для кого не секрет, что некоторые наши оппоненты хотели бы сделать и спорт заложником своей политики. С другой стороны, приезд в Москву спортивных звезд первой величины и руководства международного олимпийского комитета свидетельствует, что здоровые силы в мире понимают, где правда, а где корыстные интересы. И, несмотря на давление политических кругов своих стран, не считают для себя возможным не приехать на такое мероприятие. Это подтверждает, что невозможна не только политическая или экономическая изоляция России, но и какая-либо иная», — заявил Шестаков.

Депутат считает возможным обсудить помимо уже заявленной темы влияния политических аспектов на мировые спортивные процессы тему допинга, которая также из чисто спортивной плоскости перекочевывает в политическую. «Можно также вспомнить об утечках информации о допинг-пробах спортсменов. Надеюсь, что в резолюциях, которые будут приняты по результатам обсуждения, будут намечены позитивные решения этих и других проблем», — заключил Шестаков.