Псковские власти договорились о реструктуризации долгов за газ
Псков, 20 октября, 2015, 19:44 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак договорился с «Газпром межрегионгазом» о реструктуризации долгов за газ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, договорённость о рассрочке оплаты долга на период от 5 до 7 лет была достигнута сегодня, 20 октября, в Москве по итогам рабочей встречи главы региона с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым.
На сегодняшний день долги предприятий ЖКХ Псковской области за потреблённый газ составляют около 400 млн рублей.
Отмечается, что условием реструктуризации стала оплата текущих платежей в полном объёме.
«Соглашение о реструктуризации задолженности будет подписано после заседания правления ОАО «Газпром», где будет принято решение о сроке рассрочки», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.