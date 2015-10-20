Псков, 20 октября, 2015, 19:44 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Андрей Турчак договорился с «Газпром межрегионгазом» о реструктуризации долгов за газ. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации области, договорённость о рассрочке оплаты долга на период от 5 до 7 лет была достигнута сегодня, 20 октября, в Москве по итогам рабочей встречи главы региона с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Кириллом Селезневым.

o-kuhne.ru Газ горит.

На сегодняшний день долги предприятий ЖКХ Псковской области за потреблённый газ составляют около 400 млн рублей.

Отмечается, что условием реструктуризации стала оплата текущих платежей в полном объёме.

«Соглашение о реструктуризации задолженности будет подписано после заседания правления ОАО «Газпром», где будет принято решение о сроке рассрочки», — сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.