Дамаск, 20 октября, 2015, 19:44 — ИА Регнум. Российское посольство в Дамаске прокомментировало сообщение агентства Reuters о якобы погибших в Сирии гражданах России, сражавшихся в рядах правительственных войск. Официальный комментарий посольства распространен сегодня, 20 октября.

kurer-sreda.ru Посольство России в Дамаске.

В дипломатическом представительстве заявили, что не располагают никакой информацией о якобы погибших «трех гражданах России» или «трех российских военнослужащих» в Сирии. В посольстве отметили, что сообщение Reuters больше похоже на информационный вброс.

Напомним, раннее сегодня агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Сирии сообщило, что в сирийской провинции Латакия погибли три российских гражданина, сражавшиеся на стороне правительственных войск.

Правительственный источник сообщил, что как минимум 20 российских граждан была на постах около сирийского района Наби Юнис. Удар по этой позиции был нанесен вооруженной сирийской оппозицией. Стоит отметить, что в этом районе бои ведет сирийская правительственная армия при поддержке ливанского движения «Хезболлах» и иранских войск.