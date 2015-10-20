Степанакерт, 20 октября, 2015, 19:40 — ИА Регнум. 20 октября министр обороны Нагорно-Карабахской Республики генерал-лейтенант Левон Мнацаканян принял регионального руководителя Международного комитета Красного Креста (МККК) по Восточной Европе и Центральной Азии Патрика Виала и нового руководителя МККК в Нагорном Карабахе Драгослава Блажевича.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте со ссылкой на пресс-службу министерства обороны НКР,поблагодарив главу оборонного ведомства НКР за прием, региональный руководитель МККК отметил, хотя это его первый визит в Нагорный Карабах, который во многом носит ознакомительный характер, тем не менее, он осведомлен о сотрудничестве между Армией обороны и Степанакертским офисом МККК и проводимой ими плодотворной работе.

Патрик Виал представил нового руководителя МККК в Нагорном Карабахе Драгослава Блажевича. Глава оборонного ведомства НКР поздравил нового главу офиса МККК с назначением, выразив надежду на дальнейшее эффективное взаимосотрудничество, основанное на взаимопонимании.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по поводу дальнейшей совместной деятельности и перспектив сотрудничества