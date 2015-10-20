Нижний Новгород, 20 октября, 2015, 19:17 — ИА Регнум. ЖителиЮрьевецкого района Ивановской области обратились к депутатам Законодательного собрания Нижегородской области. В своем обращении жители района просят рассмотреть вопрос перевода Юрьевецкого района из Ивановской области в Нижегородскую область, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

portal-kultura.ru Стелла при въезде в город Иваново.

Ивановцы считают, что у района нет перспектив развития района в составе дотационной Ивановской области» занимающей одно из последних мест среди всех регионов страны.

Жители жалуются, что Юрьевец «неуклонно деградирует, разрушены все промышленные предприятия, муниципальное жилье не строится, население катастрофически сокращается, не работают многие федеральные программы».

Выход из сложившегося положения жители района видят в переходе Юрьевецкого района в состав Нижегородской области: «Примером в этом является соседний Сокольский район, входивший в свое время в состав Ивановской области, но в 1994 году перешедший в Нижегородскую область. Теперь район не узнать. Юрьевец и Сокольское словно два полюса, две цивилизации».

При этом жители сообщают, что ТИК Юрьевецкого района отказал им в проведении референдума по вопросу выхода района из состава Ивановской области и вхождения в состав Нижегородской области, со ссылкой на федеральный закон о выборах и его областной аналог. В свою очередь совет депутатов Юрьевецкого района до сих пор изучает «целесообразность изменения административно-территориального устройства».

«Наступил октябрь, но итогов никаких. Власти отказали юрьевчанам в проведении референдума. Это был юридически самый правильный и демократичный способ — спросить у народа. Неужели перспектива нашего красивого города — дальнейшая деградация и вымирание, а перспектива жителей — уезжать из родных мест?», — говорится в письме.

Напомним, согласно закону Нижегородской области «Об административно-территориальном устройстве Нижегородской области», изменение границ Нижегородской области, например, присоединение муниципалитета, возможно по решению Законодательного Собрания области по инициативе населения, органов МСУ, органов госвласти области, федеральных органов госвласти.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2015 года инициативная группа жителей Юрьевецкого района Ивановской области заявила о намерениях собрать подписи и провести референдум за выход из состава региона и присоединение к Нижегородской области.

Одновременно с этим Законодательное собрание Нижегородской области приняло в двух чтениях приняло изменения регионального закона «Об административно-территориальном устройстве». Поводом для корректировки закона стало возможное изменение границы между Нижегородской и Владимирской областями.

Речь идет о нескольких населенных пунктах на территории Володарского и Павловского районов Нижегородской области и Гороховецкого района Владимирской, по территории которых проходит граница регионов. В населенных пунктах сложилась такая ситуация, что местные жители живут в одном регионе, а работают в другом.