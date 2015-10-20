Москва, 20 октября, 2015, 19:00 — ИА Регнум. России нужно переходить к принципиально иной кредитно-денежной политике, стимулировать развитие экономики, создавая максимально благоприятные условия для подъема инновационной и инвестиционной активности, а не слепо следовать рекомендациям Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил советник президента РФ, академик РАН Сергей Глазьев на состоявшемся 20 октября в экспертном клубе ИА REGNUM круглом столе «Ключ к будущему: как сделать финансовую систему инструментом развития».

Иван Айвазовский. 1880 Чумаки в Малороссии (фрагмент)

Политика количественного смягчения вместо таргетирования инфляции

Центробанк, как отметил Сергей Глазьев, должен нести ответственность за устойчивость курса, а при нынешней волатильности рубля ни о каком развитии экономики говорить не приходится.

«При такой волатильности рубля экономика развиваться не может. Это подрывает нашу позицию в евразийской интеграции, поскольку мы рассчитывали, что рубль будет якобы основной резервной валютой. Превращение финансового рынка в спекулятивный базар, на котором управляют спекулянты, наносит столь существенный ущерб нашим экономическим и национальным интересам, что это следует считать чудовищным преступлением, причем с нарушением конституционной нормы. Центральный банк отвечает за устойчивость курса, что бы там ни говорили. И такое пренебрежительное отношение к своей конституционной обязанности вызывает, мягко говоря, недоумение», — отметил Глазьев.

Он обратил внимание, что в мире происходит структурная перестройка экономики в связи с возникновением нового технологического уклада, и в это время государство должно создавать максимально благоприятные условия для подъема инновационной и инвестиционной активности.

«Дело в том, что периоды смены технологических укладов — это зона больших рисков, это зона турбулентности, когда капитал высвобождается из устаревших производств и длительное время не может найти себе сферу применения, сосредотачиваясь на финансовом рынке, что создает благоприятную почву для финансовых пузырей. Эта турбулентность в сочетании с технологической неопределенностью новых траекторий роста заставляет государство предпринимать специальные меры по стимулированию инновационно-инвестиционной активности», — пояснил эксперт.

По мнению экономиста, без активной поддержки со стороны государства радикальных нововведений и стимулирования инноваций в сфере формирований траектории роста нового технологического уклада невозможно обойтись, а те страны, которые этого не делают, объективно обрекают себя на отставание, преодолеть которое становится все сложнее и сложнее.

«Главная реакция правительств и центральных банков передовых стран мира на вызовы структурной перестройки экономики связана с политикой количественного смягчения, с колоссальной эмиссией денег для того, чтобы позволить бизнесу минимизировать риски освоения новых технологий», — сказал Сергей Глазьев.

Он подчеркнул, что Россия пошла по иному пути в условиях, когда среднегодовая эмиссия мировых валют составляет порядка 800 млрд долларов ежегодно: «Это где-то в 4 раза больше, чем вся наша денежная база и более чем вдвое, чем вся наша денежная масса».

В результате российский финансовый рынок является по сути периферией мирового рынка, на котором идет колоссальная денежная экспансия. «В отличие от передовых стран, в России пошли по пути не на расширение, а на сжатие кредита, начав повышать процентные ставки, что неизбежно повлекло за собой сокращение экономической активности», — отметил Глазьев.

Но такая политика ЦБ спровоцировала не снижение инфляции, а, напротив, ее повышение. «При отсутствии кредитов предприятию нет иного выбора, кроме как разгонять инфляционную волну, следуя за подорожавшим импортом. Девальвация рубля в два раза для предприятий открыла две возможности — идти по пути импортозамещения или поднимать цены. Так как импортозамещение было закрыто политикой повышения процентных ставок, предприятия пошли по пути повышения цен», — сказал экономист.

При этом он напомнил, что курс рубля рухнул в декабре прошлого года, в момент, когда по паритету покупательной способности он составлял менее 20 рублей за доллар. Рубль, по словам экономиста, является самой недооцененной валютой в мире, самой обеспеченной и одновременно самой волатильной.

Переход к принципиально иной кредитно-денежной политике неизбежен

Сергей Глазьев отметил, что нужно переходить к принципиально иной кредитно-денежной политике и планированию, где государство будет выступать не в качестве диктатора, а как координатор и модератор. «Мы предлагаем перейти к многоканальной системе целевого кредита, где мы сами, наши макроэкономические власти, могли бы управлять потоками кредита в экономике. Для этого предлагается ввести механизмы целевого контроля за использованием денег. Уполномоченные банки, которые в этой схеме находятся, обязаны контролировать целевое использование денег, которые впрыскиваются по соответствующим каналам», — сказал он.

Реальный сектор получит доступ к дешевым источникам кредита, что приведет в свою очередь к снижению инфляции. Он заметил, что увеличение притока денежной массы при неполной загрузке производственного потенциала экономики и ее недомонетизированности, что имеет место в России, приводит к такому снижению.

Читайте также: Глазьев: Ограничение по деньгам — абсолютно рукотворноеНо, по словам Глазьева, одних только перемен в экономической политике недостаточно, и они должны сопровождаться гибким планированием, где ведущую роль будут играть хозяйствующие субъекты, а государство будет выступать не в качестве диктатора, а в качестве координатора и модератора.