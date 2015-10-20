Калуга, 20 октября, 2015, 18:43 — ИА Регнум. Первый онкологический саммит стран БРИКС и Евразии, посвященный вопросам обеспечения доступности инноваций для пациентов, открылся сегодня, 20 октября в калужском индустриальном парке «Ворсино». Как сообщили организаторы саммита из российского общества клинической онкологии RUSSCO, в мероприятии принимают участие эксперты — руководители и ведущие представители онкологических обществ Бразилии, России, Украины и представители компании «АстраЗенека».

admoblkaluga.ru Онкологический саммит стран БРИКС и Евразии посвящен проблемам доступности инноваций для пациентов

Главный исполнительный директор компании «АстраЗенека» Сорио Паскаль рассказал о приоритетах развития инновационного производства. Речь, в частности шла о инновационных противораковых препаратах, а также средств против сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. По окончанию саммита состоялась церемония открытия в Калужской области завода компании «АстраЗенека» в России.

Напомним, компания «АстраЗенека» реализует инвестиционную стратегию в России, направленную на обеспечение пациентов современными высокотехнологичными лекарственными препаратами. «АстраЗенека» приняла решение о реализации инвестиционного проекта по строительству производства лекарственных препаратов полного цикла в Калужской области одной из первых среди международных фармацевтических компаний.