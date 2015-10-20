Москва, 20 октября, 2015, 21:31 — ИА Регнум.



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Енисей (Красноярск) — Уралочка-НТМК (Свердловская область) 0:3 (23:25, 15:25, 18:25)

(23:25, 15:25, 18:25) Метар (Челябинск) — Омичка (Омская область) 3:2 (25:18, 22:25, 25:22, 23:25, 15:13)

(25:18, 22:25, 25:22, 23:25, 15:13) Воронеж (Воронеж) — Заречье-Одинцово (Московская область) 0:3 (15:25, 17:25, 18:25)

(15:25, 17:25, 18:25) Ленинградка (Санкт-Петербург) — Динамо (Краснодар) 0:3 (23:25, 24:26, 13:25)

Завтра, 21 октября, состоится последний матч 2-го тура, Динамо-Казань встретится на своей площадке с московским Динамо.

Положение команд в розыгрыше женской волейбольной Суперлиги здесь.