Калининград, 20 октября, 2015, 18:20 — ИА Регнум. Прогноз американского космического бюро NASA о возможном затоплении Калининградской области рассчитан на испуг россиян, а на деле является идиотизмом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор геолого-минералогических наук, профессор Балтийского федерального университета им. Канта Вячеслав Орлёнок.

Большая энциклопедия Калининградской области Профессор Вячеслав Орлёнок

Напомним, сегодня, 20 октября, на портале Geology.com была опубликована карта региона Балтийского моря, составленная специалистами NASA. Вывод американских специалистов мрачен: из-за таяния ледников значительные территории Калининградской области окажутся под водой. По прогнозу NASA, затопит Калининград, Советск, Славск и все прибрежные курорты.

Профессор Орлёнок из БФУ им. Канта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал подобные прогнозы «идиотизмом».

«Нет причины для такого прогноза, — сказал эксперт. — В Калининградской области суша поднимается над уровнем моря от десяти до двадцати и более метров, а максимальный уровень реки Преголя при самых жестоких наводнениях достигает не более чем двух с небольшим метров».

«Да, предстоящий ноябрь месяц изобилует штормовыми сутками и надо ожидать, что шторма у нас будут, но они никогда не выльются в цунами, поскольку глубина шельфовой зоны очень мала — максимум 1,5−2 метра. При этом наши пляжи обширные, а устья рек, наоборот, небольшие», — уточнил профессор.

Отвечая на вопрос о том, на кого рассчитаны подобные «страшилки», Вячеслав Орлёнок сказал: «Они рассчитаны на то, чтобы напугать россиян».

«Американцы думают, что мы начнём оспаривать их слова, сказанные грязным языком. Но мы не будем оспаривать, — продолжил профессор. — Мы просто говорим, что, для того, чтобы затопило Калининградскую область, нужна волна высотой 25−30 метров. Это невозможно! За всю историю наблюдений этого не было. За последнюю тысячу лет».

ИА REGNUM уточняет, что профессор Вячеслав Орлёнок, отметивший в этом году 75-летие, в советские годы заложил основы нового научного направления — петрофизика дна океана. Он — автор уникального Географического атласа Калининградской области, созданного на основе многолетних экспедиций в прибрежно-морской зоне Балтийского моря.