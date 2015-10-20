Прогноз NASA о затоплении Калининграда — «идиотизм»
Калининград, 20 октября, 2015, 18:20 — ИА Регнум. Прогноз американского космического бюро NASA о возможном затоплении Калининградской области рассчитан на испуг россиян, а на деле является идиотизмом. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал доктор геолого-минералогических наук, профессор Балтийского федерального университета им. Канта Вячеслав Орлёнок.
Напомним, сегодня, 20 октября, на портале Geology.com была опубликована карта региона Балтийского моря, составленная специалистами NASA. Вывод американских специалистов мрачен: из-за таяния ледников значительные территории Калининградской области окажутся под водой. По прогнозу NASA, затопит Калининград, Советск, Славск и все прибрежные курорты.
Профессор Орлёнок из БФУ им. Канта в беседе с корреспондентом ИА REGNUM назвал подобные прогнозы «идиотизмом».
«Нет причины для такого прогноза, — сказал эксперт. — В Калининградской области суша поднимается над уровнем моря от десяти до двадцати и более метров, а максимальный уровень реки Преголя при самых жестоких наводнениях достигает не более чем двух с небольшим метров».
«Да, предстоящий ноябрь месяц изобилует штормовыми сутками и надо ожидать, что шторма у нас будут, но они никогда не выльются в цунами, поскольку глубина шельфовой зоны очень мала — максимум 1,5−2 метра. При этом наши пляжи обширные, а устья рек, наоборот, небольшие», — уточнил профессор.
Отвечая на вопрос о том, на кого рассчитаны подобные «страшилки», Вячеслав Орлёнок сказал: «Они рассчитаны на то, чтобы напугать россиян».
«Американцы думают, что мы начнём оспаривать их слова, сказанные грязным языком. Но мы не будем оспаривать, — продолжил профессор. — Мы просто говорим, что, для того, чтобы затопило Калининградскую область, нужна волна высотой 25−30 метров. Это невозможно! За всю историю наблюдений этого не было. За последнюю тысячу лет».
ИА REGNUM уточняет, что профессор Вячеслав Орлёнок, отметивший в этом году 75-летие, в советские годы заложил основы нового научного направления — петрофизика дна океана. Он — автор уникального Географического атласа Калининградской области, созданного на основе многолетних экспедиций в прибрежно-морской зоне Балтийского моря.