Чебоксары, 20 октября, 2015, 16:54 — ИА Регнум. В Чувашии в январе — сентябре 2015 года в консолидированные бюджеты муниципалитетов поступило 14,3 млрд рублей доходов, что на 0,75% (или на 107 млн рублей) выше аналогичного прошлогоднего периода. В том числе собственные доходы (налоговые и неналоговые) составили 5,188 млрд рублей — снижение на 3,7% (или на 197,1 млн рублей), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина Чувашии.

gov.cap.ru/Default.aspx?gov_id=22 Данные Минфина Чувашии

Снижение собственных доходов произошло в 15 муниципалитетах, рост — в 11. Более всего поступления снизились в Шумерлинском (86,1% к аналогичному периоду прошлого года), Моргаушском (87,5%) и Красночетайском (87,9%) районах. Лидерами роста являются Новочебоксарск (на 29,1%), Канаш (2,8%) и Шумерля (2,4%).

Налоговые доходы в муниципалитетах составили 3,6 млрд рублей, что на 0,9% ниже уровня января — сентября 2014 года. Неналоговые поступления снизились на 9,4% — до 1,57 млрд рублей.

В структуре собственных доходов наибольший удельный вес составили НДФЛ (42,4%, или 2,2 млрд рублей), доходы от использования муниципального имущества и от продажи материальных, нематериальных активов (26,1%, или 1,353 млрд рублей). Доля единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности составляет 10,6% (550,7 млн рублей), земельного налога — 8,5% (439,5 млн рублей).

Из вышестоящих бюджетов получено более 9,1 млрд рублей, что на 3,5% выше по сравнению с прошлогодним январем — сентябрем.

В то же время муниципалитеты нарастили долги по земельному налогу. На 1 октября задолженность достигла 108,6 млн рублей, что на 21,5% больше по сравнению с данными на начало текущего года. Также увеличились долги за сдачу в аренду муниципального имущества: с 47,6 млн рублей на начало года до 63,3 млн рублей (рост на 33%) на 1 сентября. При этом за 9 месяцев на 46,6% снижены долги по налогу на имущество физических лиц (14,9 млн рублей), на 15,7% сократилась задолженность за сдачу в аренду земельных участков (на 1 сентября долги составляют 291,7 млн рублей).

Расходы муниципалитетов составили около 13,8 млрд рублей. Консолидированные бюджеты исполнены в целом с профицитом в сумме 496 млн рублей при плановом дефиците в размере 721,9 млн рублей.

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