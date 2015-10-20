Цхинвал, 20 октября, 2015, 16:47 — ИА Регнум. Партия большинства в югоосетинском парламенте заявила о полной поддержке инициативе проведения референдума о вхождении в состав РФ, отметив, что президент Южной Осетии предпринял решительный шаг в реализации национальной идеи осетинского народа — возвращении Южной Осетии в состав России.

nnm.me Цхинвал, мы вместе!

В заявлении партии отмечено, что именно пункт о вхождении в состав РФ был основой программы «Единой Осетии», которая в январе прошлого года выступила с обращением в адрес президента, предложив провести референдум.

Читайте также: Референдум: Южная Осетия может войти в состав России

«Наша партия четко придерживается курса на возвращение Южной Осетии в состав России. Сегодня мы видим, что принципиальная линия «Единой Осетии» принесла свои плоды, способствуя консолидации других политических сил вокруг идеи реализации вековой мечты осетинского народа», — говорится в заявлении.

При этом авторы заявления отмечают необходимость обозначения точных сроков проведения референдума и оперативного решения всех организационных аспектов.

В «Единой Осетии» вместе с тем, считают, что референдум ни в коем случае не должен отодвигать на второй план вопросы реализации договора о союзничестве и интеграции.

Читайте также: В Тбилиси идею референдума в Южной Осетии назвали провокацией

«В свете инициативы президента реализация договора фактически представляет собой важнейший переходный процесс, предваряющий вступление в состав России. С учетом этого, призываем расширить интеграционную составляющую в дополнительных соглашениях, предусмотрев максимальную интеграцию всех министерств РЮО с соответствующими российскими министерствами», — говорится в заявлении.

«Единая Осетия» призвала политические силы и граждан Южной Осетии сплотиться вокруг идеи возвращения в состав России и принять участие в предстоящем плебисците.