Кострома, 20 октября, 2015, 17:46 — ИА Регнум. Сельскохозяйственные организации Костромской области завершают сбор урожая. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом на еженедельном оперативном совещании 19 октября директор регионального департамента АПК Сергей Иванов доложил губернатору Сергею Ситникову.

http://etokos.ru Уборка урожая

По данным руководителя ведомства, уборка урожая практически завешена. Сельскохозяйственными организациями убрано 45,653 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур. Наивысшей средней урожайности достигли хозяйства Галичского, Костромского и Красносельского районов.

Льна вытереблено 245 гектаров, запрессовано — 200 гектаров. Картофеля убрано 1464 гектаров, овощей — 257. До конца текущей недели сельхозорганизации региона планируют полностью завершить сбор урожая. Озимые посеяны на площади 4155 гектаров. Среди районов-передовиков — хозяйства в Нерехтском и Сусанинском районах.

Одновременно с завершением уборки урожая с 1 октября сельскохозяйственные организации переводят скот на зимне-стойловое содержание. По данным пресс-службы областной администрации, в целом по области хозяйства обеспечены комами на 119%. Теперь главы муниципальных районов должны провести анализ качества кормов, составить рационы кормления сельскохозяйственных животных и обеспечить доставку кормов к животноводческим помещениям.