Москва, 20 октября, 2015, 16:19 — ИА Регнум. Непростая международная обстановка требует усиления антитеррористической работы и внутри нашей страны. Об этом сегодня, 20 октября, заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии представления офицеров по случаю их назначения на вышестоящие командные должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца в Москве.

kremlin.ru Встреча с офицерами, назначенными на высшие командные должности

Как передает пресс-служба Кремля, глава государства напомнил, что с начала года сотрудники Федеральной службой безопасности предотвратили 20 преступлений террористической направленности. В ходе спецопераций ликвидированы 112 бандитов, включая 26 главарей, задержаны более 560 членов бандформирований.

«Хочу вас поблагодарить за эту работу, — сказал президент. — Нужно и дальше действовать столь же энергично и эффективно». Путин подчеркнул важность выявления связей российских боевиков с международными террористическими группировками и их покровителями.

Обращаясь к представителям правоохранительных органов, МВД России, президент призвал их «повышать уровень раскрываемости преступлений, жёстко реагировать на любые проявления экстремизма, национальной и религиозной нетерпимости и вражды, активнее использовать современные технические средства для контроля за порядком в общественных местах».