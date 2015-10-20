Тбилиси, 20 октября, 2015, 15:22 — ИА Регнум. Инициативу главы Южной Осетии Леонида Тибилова о проведении референдума по вопросу вхождения республики в состав России в Грузии расценили как провокацию. Представители правительства Грузии заявляют, что никакой законной силы итоги этого референдума иметь не будут, и мировое сообщество их не признает точно так же, как ранее не признало последствия августовской войны и независимость Абхазии и Южной Осетии.

gagauzmedia.md Проведение референдума

Как заявил журналистам заместитель министра иностранных дел Грузии Гиги Гигиадзе, подобная информация распространялась и ранее, и тот факт, что она появилась вновь, свидетельствует о непоследовательной и провокационной политике, которую Россия проводит в отношении Грузии.

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«Это продолжение осуществляемой Россией ползучей аннексии. Мы обязательно сообщим эту информацию мировому сообществу», — пообещал замминистра.

Госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Давид Бакрадзе считает, что никакого правового значения и силы референдум в случае его проведения иметь не будет.

«С учетом того, что имела место этническая чистка грузин, с учетом тех событий, которые происходят в оккупированных регионах, подобные мероприятия никакого правового значения и силы иметь не будут», — подчеркнул госминистр. По его же словам, на инициативу Тибилова Грузия ответит только дипломатическим путем.

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Уверенность в том, что итоги референдума по присоединению Южной Осетии к России не будут иметь юридической силы, выражают и депутаты парламентского большинства.

Мнения представителей правительства и правящей коалиции «Грузинская мечта» не разделяет лидер «Европейских демократов» Паата Давитая, который предполагает, что Россия собирается устроить Грузии «Крым-2». Для того чтобы этого не случилось, Давитая призывает правительство срочно предъявить обвинение лидерам «сепаратистов» и объявить их в розыск. Кроме того, правительство Грузии, по мнению Давитая, должно сообщить мировому сообществу о продолжающейся аннексии Грузии со стороны России, а парламенту следует принять соответствующую резолюцию в связи с инициативой Тибилова.