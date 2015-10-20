Чебоксары, 20 октября, 2015, 15:20 — ИА Регнум. Центризбирком Чувашии объявил электронный аукцион на закупку дорогого легкового автомобиля — через месяц после успешных для власти выборов. Стоимость машины «для нужд» Центризбиркома оценена в 1,6 млн рублей. Соответствующая информация опубликована 19 октября на портале закупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Объявление о проведении открытого аукциона

Машину планируется приобрести за счёт средств федерального и республиканского бюджетов, пропорции финансирования не уточняются. Судя по техническим требованиям, это будет иномарка представительского класса мощностью 180 лошадиных сил. О том, что в ведомстве неплохо разбираются в комфорте, говорит и ряд выставленных условий — в частности, машина должна быть с кожаными сиденьями, бортовым компьютером, аудиосистемой с шестью динамиками, индивидуальными лампами для чтения первого и второго ряда сидений, многофункциональным сенсорным дисплеем, системой Bluetooth и с различными датчиками (света, дождя, парковки). Техническое описание занимает более 4 страниц. Поступившие заявки будут рассматривать 30 октября.

Отметим, что в регионах в силу кризисных явлений отсутствие премий и надбавок компенсируют званиями, наградами и публичной похвалой, проводят конкурсы профессионального мастерства. В Чувашии — обратная картина. «Получается, что на организацию видеонаблюдения на выборах денег нет, а на дорогую служебную машину — есть. Могу предположить, что приобретение машины практически сразу после выборов — своего рода щедрое поощрение Центризбиркому Чувашии и его главе Александру Цветкову. Видимо, пока вместо медали», — полагает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России», региональный куратор проекта ОНФ «За честные закупки» Владислав Солдатов.

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Второй человек после Путина и сюрпризы выборов в Чувашии

Напомним, в 2012 году в Чувашии разразился скандал в связи с тендером на покупку двух иномарок «Фольксваген-Фаэтон», объявленным администрацией главы республики. Стартовая цена была заявлена на уровне 8,3 млн рублей. Данный тендер шокировал общественность, многие называли это «непозволительной роскошью». Михаил Игнатьев объяснил закупку устаревшим парком машин и необходимостью сопровождать «высоких гостей, которые приезжают в регион».

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Через два года, в декабре 2014-го, возник новый скандал, на этот раз — по поводу закупки ещё пяти дорогих иномарок с комплектацией «комфорт» на сумму 6 млн рублей. Тогда приобретение иномарок для автопарка администрации главы Чувашии вызвало неоднозначное мнение как в парламенте республики, так и в интернет-сообществе. Часть посчитала это «пиром во время чумы», барством в условиях растущего дефицита бюджета и надвигающегося кризиса, другая — выгодным приобретением в период резкого ослабления рубля и подорожания иномарок. В надзорные органы полетели жалобы, по итогам их рассмотрения директора автобазы администрации главы Чувашии оштрафовали на 58 тыс. рублей за нарушение законодательства о контрактной системе при закупке машин.

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