Ярославль, 20 октября, 2015, 15:06 — ИА Регнум. В марте 2016 года в Ярославской области должны состоятся выборы главы сельского поселения Красный Профинтерн, расположенного в Некрасовском районе. Кресло главы оказалось вакантным, после того как экс-глава Сергей Ивченко возглавил Департамент по социальной поддержке населения и охране труда мэрии Ярославля.

Алексей Яковлев Ярославский закат

Сергей Ивченко был избран на должность главы поселения в августе 2011 года от политической партии «Единая Россия», его конкурентами были врач-рентгенолог Никита Кириллов, и коммунист Вячеслав Грибов, позднее ставший первым заместителем главы поселения.

«Дата голосования ещё не назначена, но предварительно ориентируемся на 20 марта», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM председатель Территориальной Избирательной Комиссии Некрасовского района Нина Андрианова.

В настоящее время исполнять обязанности главы назначена Елена Терехова, возглавлявшая раньше Комитет по Управлению Муниципальным Имуществом администрации Некрасовского района Ярославской области.

«Стоит отметить, что за последние семь лет все выборы главы сельского поселения Красный Профинтерн проводились досрочно. В 2008 году это произошло из-за избрания главы поселения Николая Золотникова главой Некрасовского района, в 2011 году из-за отставки Ирины Баловой, против которой было возбуждено уголовное дело, теперь — из-за нового назначения Сергея Ивченко. Такая текучка кадров не способствует развитию поселения, и подрывает доверие людей к власти, ведь получается, что политики рассматривают кресло главы Профинтерна как трамплин для своей дальнейшей карьеры, а не для реальной работы на благо поселения» — считает Никита Кириллов, принимавший участие в выборах главы в августе 2011 года.

Отметим, что скорее всего это будет последняя избирательная кампания в Ярославской области перед выборами депутатов Государственной Думы РФ. Напомним также, что село Вятское, расположенное на территории сельского поселения Красный Профинтерн недавно было признано «самой красивой деревней России».