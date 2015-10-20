Москва, 21 октября, 2015, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 21 октября, Госдума заслушает отчет правительства РФ о выполнении плана первоочередных мероприятий по поддержанию экономики и социальной стабильности, сообщает ИА REGNUM. Представлять отчет в Госдуме будут первый вице-премьер Игорь Шувалов и председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

duma.gov.ru Депутаты Государственной Думы РФ

Также парламентарии ознакомятся с позицией Счетной палаты, которую представит Татьяна Голикова.

План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году был утверждён правительством 27 января текущего года. Его задача — обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.

Антикризисный план включает более десяти приоритетных направлений, среди которых — импортозамещение, оптимизация бюджетных расходов, санация проблемных банков, снижение региональной задолженности, поддержка рынка труда и т. д.

Как следует из отчета, к июню 2015 года ВВП России снизился на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Инвестиции в основной капитал сократились на 5,4%, снизился экспорт российских товаров, а импорт «просел» почти на 40%. Почти все отрасли промышленности, за исключением нефтяной, демонстрировали падение, в то же время в отчете зафиксирован устойчивый рост производства сельхозпродукции: по сравнению с аналогичным периодом индекс производства составил 102,9%. Показатели по торговому обороту также не внушают оптимизма: розница упала на 8% в основном по причине дефицита платежного спроса. Доходы населения, по официальным данным, сократились за полгода на 3,1%, а цены на товары выросли на 10%.

Счетная палата сочла антикризисный отчет правительства неполным: в ее заключении говорится, что правительство представило информацию лишь по 34 пунктам, или 56,7% предусмотренной законом информации по реализации антикризисных мероприятий. В частности, по данным Счетной палаты, правительство не представило информацию по объему выдачи коммерческими банками социальных ипотечных кредитов отдельным категориям граждан, специальным условиям для обеспечения спроса в рамках программы «Жилье для российской семьи» с указанием количества обеспеченных жилыми помещениями семей и другие показатели.

Законом установлена обязанность правительства РФ и Центробанка РФ ежеквартально, не позднее 45 дней после завершения отчетного квартала, представлять в Госдуму и Совфед отчет о реализации плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Определен перечень информации, которая должна быть включена в отчет: наряду со сведениями общего характера о принятых правовых актах и общем объеме использования финансовых ресурсов по соответствующим направлениям в отчете правительства должны быть приведены данные о распределении финансовых средств между юридическими лицами, а также, при необходимости, субъектами РФ. В отчете правительства также должны содержаться сведения об использовании банками и другими юрлицами предоставленных им дополнительных финансовых ресурсов.