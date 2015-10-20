Вашингтон, 20 октября, 2015, 14:11 — ИА Регнум. Скандальный голливудский актёр-режиссёр Шон Пенн по-новому взглянул на творчество своей бывшей супруги Мадонны и наконец оценил её музыкальное творчество. Сегодня же западные таблоиды пишут о том, что по-новому он взглянул не только на песни бывшей супруги, но и на неё саму, сообщает издание TMZ.

tatler.ru Мадонна и Шон Пенн

Как гласит история, пути Шона и Мадонны разошлись в 1989-м. Тогда ещё молодые люди были мужем и женой четыре года, однако брак нельзя было назвать счастливым. Они постоянно ревновали друг друга, порой ссоры порой переростали в потасовку.

В сентябре, например, их видели на популярном шоу танцовщицы из Мичигана в Нью-Йорке. И тут стоит отметить, что Шон присутствовал в зале у самой сцены, любуясь своей бывшей женой.

Их вторая встреча прошла в Ванкувере, где пара тоже отличилась на концерте. Тогда, что интересно, Пенн опять занял кресло в одном из самых первых рядов и совершенно не скрывал восторга. А сама Мадонна заявила, перед исполнением песни Secret, что посвящает композицию особому гостю. В тексте песни есть следующие слова: «Моя жизнь целиком изменилась после твоего появления. Ты в моей душе, и я никогда не расстанусь с этим чувством». Разумеется, все поняли, о ком идет речь. Также во время концерта Мадонна исполнила песню True Blue, написанную в 1986 и посвященную Шону. По словам очевидцев, актер едва мог сдержать слезы, когда слушал эту композицию.

Портал RadarOnline пошёл дальше в расследованиях и утверждает, что Мадонна и Шон тесно общались на протяжении всего прошлого года, даже когда он встречался и планировал женитьбу с Шарлиз Терон. По словам источников, Мадонна очень расстроилась, узнав, что у Пенна серьёзные виды на актрису. Теперь же, после расторжения помолвки, когда Шон свободен, у них есть все шансы войти в ту же реку. Или наступить на те же грабли.