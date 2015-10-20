Чебоксары, 20 октября, 2015, 14:07 — ИА Регнум. В Чувашии после передышки от выборов главы республики и в органы местного самоуправления началась подготовка к выборам 2016 года: в республике, помимо депутатов Госдумы, будут выбирать и депутатов Госсовета. Показательными для парламентских выборов могут стать выборы в городское собрание Чебоксар, которое в этом году сформировано по смешанному типу. В других муниципалитетах, где выборы в собрания депутатов проходили по одномандатным округам, ситуация для партии власти гораздо удобнее и благоприятнее, о чём свидетельствуют итоги прошедших 13 сентября выборов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Во время агитационной кампании в Чувашии справороссы провели серию пикетов. На фото лидер фракции в Госсовете Игорь Моляков.

В муниципалитетах (за исключением Чебоксар) в районных и городских собраниях депутатов было замещено 509 мандатов. Из них подавляющее большинство досталось кандидатам от «Единой России», которые получили 440 мест (или 86,44%). При этом в трёх муниципалитетах в состав собраний депутатов вошли только единороссы — в Алатыре, Канашском и Козловском районах.

На втором месте — самовыдвиженцы, победившие в 61 муниципальном округе и на долю которых приходится порядка 12% мандатов. Примечательно, что наиболее сильную конкуренцию кандидатам от «Единой России» самовыдвиженцы составили в самом крупном сельском районе — Чебоксарском, где они взяли 10 мандатов — столько же, как и единороссы. Кроме того, ещё одно депутатское место досталось члену партии «Патриоты России». Почти половину мест заняли самовыдвиженцы и в собрании депутатов Урмарского района, около 20% — в депутатском корпусе Моргаушского района.

Третье место по числу мандатов в городских и районных собраниях разделили справороссы и коммунисты (по три мандата, или 1,2% на обе партии). Члены КПРФ вошли в состав собрания депутатов Батыревского района и города Шумерли, «Справедливой России» — Ядринского района и Новочебоксарска.

Больше всего партий — четыре — представлено в городском собрании Чебоксар (ЧГСД), где в этом году выборы прошли по смешанной системе. В новом составе столичного депутатского корпуса «Единая Россия» получила 36 мандатов из 43-х: 15 из них — по партийному списку, 21 — по одномандатным округам. Семь мест досталось оппозиции: по три — справороссам и коммунистам, одно — члену ЛДПР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах в одномандатных округах победили единороссы, по единому округу прошли четыре партии из семи участвовавших в выборах. «Единая Россия» набрала 51,17% голосов, КПРФ — 15,6%, «Справедливая Россия» — 13,06%, ЛДПР — 8,05%, «Коммунисты России» — 3,43%, «Патриоты России» — 1,67%, «Яблоко» — 1,23%. Явка составила 46%.

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Между тем, в подъездах жилых домов в Чебоксарах снова появились листовки, но уже с именами действующих депутатов Госсовета и их общественных приемных. При этом красочные материалы появляются не просто в лифтах домов, но и сами дома обклеены. Одним из первых, к примеру, проявился и появился на листовках подзабытый и безмолвствующий на сессиях в Госсовете единоросс Олег Дельман. В тоже время все партии практически в один голос утверждают, что работа с потенциальными кандидатами в депутаты Госсовета в «зародыше», и «если есть черновики, то только самые предварительные».

Напомним, в настоящее время в региональном парламенте представлены четыре партии. По итогам предыдущих выборов (в 2011 году) 33 из 44 мест получила «Единая Россия», сохранив парламентское большинство. Более того, тогда партия улучшила результат, но за счёт одномандатников: если на выборах в Госсовет в 2006 году в парламент избрались 17 одномандатников, то в 2011 году — 21 из 22. Только в Новочебоксарске единоросс Андрей Семенов проиграл своему однофамильцу из «Справедливой России» Сергею Семенову — 84 голоса. По единому избирательному округу в 2006 году «Единая Россия» получила 14 мандатов, в 2011 году — 12.

ЛДПР получила по партспискам два мандата, КПРФ — четыре, «Справедливая Россия» — пять. При этом ЛДПР и КПРФ потеряли по одному мандату (в Госсовете четвёртого созыва у либерал-демократов было три, у коммунистов — пять), «Справедливая Россия» существенно нарастила присутствие до полноценной фракции (по итогам выборов 2006 года было два депутата).

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За четыре года в Госсовете монолитным остался только состав «Справедливой России» во главе с Игорем Моляковым (Олег Николаев, Владимир Михайлов, Сергей Семенов, Леонид Лукин). У единороссов происходили изменения в связи с кадровыми переназначениями ряда депутатов, а наиболее скандальным было смещение вице-спикера и лидера фракции Анатолия Князева до уровня рядового депутата. У коммунистов раскол произошёл из-за кресла лидера фракции: на зарплатную должность претендовал Виктор Ильин, руководивший фракцией в предыдущем созыве. Решением руководства чувашского отделения КПРФ место отдали молодому Дмитрию Евсееву, параллельно сместив бунтаря Ильина ещё и с должности главы горкома Чебоксар. От либерал-демократов откололся Андрей Кулагин, но при этом сохранив место во фракции.

Напомним, что накануне выборов в Госдуму ЦИК России подготовил схему одномандатных избирательных округов. Согласно проекту, в Чувашии по-прежнему должны быть два одномандатных округа, то есть в количественном выражении республика ничего не теряет в сравнении с последними выборами 2003 года, когда российский парламент формировался по смешанной системе. Вместе с тем изменилась схема округов: ряд муниципалитетов раздроблены.

Согласно документу, в Чувашии определены два округа — Канашский (488 001 избиратель) и Чебоксарский (479 116 избирателей). Cтолица республики, разбитая на три района, оказалась в разных округах: в Канашский округ включили Калининский район, в Чебоксарский — Ленинский и Московский районы. Разбитым надвое оказался и Чебоксарский район. Апеофозом дробления стало Синьяльское сельское поселение Чебоксарского района, раскиданное в оба округа.

Лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов уверен, что подобную нарезку власть сделала для того, чтобы не прошли сильные кандидаты от оппозиции. «В городах протестное настроение гораздо более высокое, чем в сельской местности. Недовольство народа сегодня усиливает и кризисная экономическая ситуация, когда производство сокращается, инфляция съедает и без того небольшие доходы населения. Боясь встретить серьёзное сопротивление, власть сделала нарезку по округам под себя, разделив города и распылив их среди сельских муниципалитетов. Это сделано для того, чтобы никто из сильных кандидатов от оппозиции не прошёл. Как говорится, разделяй и властвуй», — считает Владислав Солдатов. «Ненормальной» считает нарезку и лидер фракции КПРФ в Госсовете Чувашии Дмитрий Евсеев, полагая, что это показывает слабость и страх власти.

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Итоги выборов в городские и районные собрания депутатов в Чувашии, прошедших 13 сентября 2015 года

Собрание депутатов

ЕР

КПРФ

СР

ЛДПР

Самовыд-

виженцы

Иные

партии

Алатырского района

18

1

Аликовского района

17

2

Батыревский района

22

2

Вурнарский района

18

1

Алатыря

20

Канаша

19

2

Новочебоксарска

22

2

1

Шумерли

18

1

1

Ибресинского района

22

3

Канашского района

26

Козловского района

19

Комсомольского района

10

7

Красноармейского района

18

1

Красночетайского района

15

3

Марпосадского района

14

2

1

Моргаушского района

21

4

Порецкого района

20

1

Урмарского района

10

9

Цивильского района

23

1

Чебоксарского района

10

10

1

Шемуршинского района

14

3

Шумерлинского района

13

2

Ядринского района

22

1

2

Яльчикского района

16

2

Янтиковского района

13

3

Итого:

440

3

3

0

61

2