Москва, 20 октября, 2015, 13:57 — ИА Регнум. Распоряжение о распределении субсидий регионам на поддержку программ в области животноводства в 2015 году подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Как сообщили в пресс-службе правительства, средства в общем объёме 398 млн рублей на софинансирование расходных обязательств, связанных с поддержкой экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства в области животноводства распределены между бюджетами 17 субъектов Федерации.

Эффективность использования субсидий ежегодно оценивается Минсельхозом исходя из степени достижения показателей результативности, определённых в соглашениях с высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Федерации.