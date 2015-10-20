Киев, 20 октября, 2015, 13:49 — ИА Регнум. Украина намерена продлить договор на импорт электроэнергии из России, заявил журналистам сегодня, 20 октября, украинский министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин.

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«Я думаю, что мы будем продолжать. Он (договор) нам необходим как страховой ресурс… это целесообразно по крайней мере на период отопительного сезона», — заявил министр.

Согласованы ли эти планы с российской стороной, Демчишин не уточнил.

Вместо того он подтвердил, что Киев в очередной раз увеличил цену на электроэнергию для Крыма — до 3,95 руб. за кВт/ч.

Ситуацию с энергоблокадой российского полуострова, которая в очередной раз актуализировалась сейчас с подрывом электроопор линии «Мелитополь — Джанкой», профильный министр комментировать не стал.

Напомним, что в договор на импорт электроэнергии из России поставки для Украины были привязаны к обеспечению поставок электричества Украиной в Крым.

Также отметим, что сейчас Киев активно закупает на зиму российский газ, заключены договоры на поставки российского угля (идут они или нет, не сообщается).