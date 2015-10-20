Донецк, 20 октября, 2015, 13:41 — ИА Регнум. Сегодня, 20 октября, в Донецк прибыли матери пленных солдат ВСУ, чтобы ускорить процесс их обмена с ДНР.

Цитата из х/ф «Мать». Реж. Глеб Панфилов. 1989. СССР, Италия Пелагея Власова

Как сообщает ДАН, в ближайшие дни с матерями встретится уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.

«В настоящий момент матери военнопленных находятся на территории ДНР. Они намерены встретиться с омбудсменом республики с целью обсудить будущую судьбу своих детей», — рассказал управляющий делами омбудсмена ДНР Дмитрий Попов.

Он уточнил, что матери пленных уже не рассчитывают на помощь украинских властей и решили самостоятельно искать взаимопонимание с ДНР.

«Господин Порошенко предпочел поехать открывать свиноферму, нежели выйти к нам, вот такое к нам отношение. Мы приехали как мамы, чтобы нас услышали, чтобы помочь другим мамам и разобраться в нашей общей беде», — сказала одна из матерей.

Попов заверил, что в ДНР готовы вести переговоры с родственниками украинских военнопленных.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября Морозова обвинила Украину в сознательном срыве процесса обмена военнопленными. По ее словам, украинская сторона даже не вела подготовку к проведению процесса обмена пленными. «Они (украинская сторона — прим.) просто блефовали. Никаких ребят на обмен не готовилось», — сказала Морозова.