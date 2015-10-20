Ереван, 20 октября, 2015, 13:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Овик Абрамян возглавит агитационный штаб правящей Республиканской партии Армении (РПА) перед предстоящим референдумом 6 декабря по проекту конституционных изменений. Решение об этом было принято 19 января вечером на заседании исполнительного органа РПА. По сообщению пресс-секретарь РПА Эдуарда Шармазанова, в этот период премьер в отпуск не уйдет, что не помешает ему руководить штабом. По словам Шармазанова, это не противоречит закону.

Овик Абрамян. Photolure

На двух предыдущих общегосударственных выборах именно Абрамян руководил предвыборными штабами РПА. На парламентских выборах 2012 года для того чтобы возглавить предвыборный штаб он вынужденно оставил пост спикера парламента. На президентских выборах 2013 года Абрамян возглавил штаб Сержа Саргсяна.

Несмотря на то, что в президентской гонке не участвовали два основных конкурента Сержа Саргсяна — первый президент Армении Левон Тер-Петросян и олигарх Гагик Царукян, действующий президент проиграл выборы лидеру партии «Наследие» Раффи Ованнисяну в нескольких крупных городах. По утверждению оппозиции Саргсян смог переизбраться благодаря массовым фальсификациям, а на самом деле победу одержал Ованнисян.

Примерно такая же картина с точки зрения фальсификаций была на парламентских выборах в 2012 году. С этой точки зрения у Овика Абрамяна есть неоценимый опыт. Но по оценке наблюдателей, на предстоящем референдуме власти не смогут применить все те механизмы, которые были задействованы на предыдущих выборах.

О необходимости проведения референдума в рамках закона не раз говорили и представители Венецианской комиссии, которые дали положительный отзыв на проект новой конституции, за что даже были обвинены в получении подкупа со стороны председателя Конституционного суда Армении Гагика Арутюняна.

Однако, если во время президентских выборов Серж Саргсян в итоге набрал 1,5 млн голосов, то на референдуме будет достаточно и 600 тысяч. Сможет ли Абрамян обеспечить 600 тысяч «чистых» голосов пока не ясно, но для этого у него есть административный ресурс и отлаженная работа местных штабов, что даже в демократических странах не считается нарушением.

Кроме того, на этот раз РПА будет не одна. За принятие новой Конституции будут вести пропаганду еще две парламентских партии — «Процветающая Армения» и «Дашнакцутюн», а в рядах противников изменений Конституции пока нет никакой ясности.